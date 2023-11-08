الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة في قطاع غزة

قصف غزة، فيتو
قصف غزة، فيتو

غزة الآن، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بوصول شهيدين وعدد من الجرحى المستشفى الإندونيسي، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلًا في جباليا شمال غزة.

كذلك وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 15 شهيدًا وعدد من الجرحى، سقطوا في غارات شنها الطيران الإسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون شرق غزة، لمنازل عائلات الشرباصي والسوسي ومريش والغمري.

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وشن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على بيت لاهيا، ومنطقة الطوابين خلف سوق البسطات في حي الشجاعية شرق غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء.

ولا يزال المنقذون والمواطنون يحاولون انتشال شهداء وجرحى من تحت أنقاض المنازل التي قصفها الطيران الإسرائيلي في منطقة الطوابين.

وفي سياق متصل، وصل جثامين 13 شهيدًا إلى مستشفيي ناصر والأوروبي، إثر الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في محافظة خان يونس جنوب غزة.

 

الهجوم البري على غزة

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أعلنت فجر، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا بالضفة الغربية وحاصرت منزلًا في مخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية طالبت عبر مكبرات الصوت من بداخله تسليم نفسه.

وذكرت وسائل إعلام أن اشتباكات دارت بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين في مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت الثلاثاء بأن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار تجاه فلسطينية عند حاجز قلنديا جنوب رام الله بالضفة الغربية.

 

منع سيارات الإسعاف

وأشار موقع "عرب 48" إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الفتاة بزعم حيازتها سكينًا، وتلتف بعلم حماس، وتخفي وجهها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الفتاة الفلسطينية المصابة.

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