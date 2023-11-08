كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21، سعر الجنيهات الذهب في السوق المحلي
كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21، ننشر أسعار الجنيهات الذهب من ماركات مختلفة داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.
جنيه ذهب عيار 21 من «لازوردي» بسعر 22470 جنيهًا
سعر جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بلغ 22815 جنيهًا
جنيه الذهب عيار 21 «سويس جولد» بسعر 23755 جنيهًا
جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بسعر 22780 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب من«إيجبت جولد» بسعر 22865 جنيهًا
اسعار الذهب في البورصة العالمية
انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا مع ارتفاع الدولار وفي ظل ترقب المتداولين لإشارات حول أسعار الفائدة خلال كلمات مجموعة من مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وبحسب "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1967.09 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.8 في المائة إلى 1973.50 دولار.
وكان مؤشر الدولار ارتفع 0.4 في المائة ما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 22.66 دولار للأوقية والبلاتين 0.7 في المائة إلى 899.10 دولار. وانخفض البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1092.22 دولار ليبلغ تراجعه 39 في المائة خلال العام حتى الآن.
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