الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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سياسة

الحكومة تعلن انفراجة في أزمة البصل وتعلن موعد انخفاض أسعاره

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فيتو

شهد اجتماع  لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أمس، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنة 2023 مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله في الأسواق.


واستعرض النائب هشام الحصري، موضوع طلب الإحاطة نيابة عن النائب ضياء الدين داود، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البصل أمر غير طبيعي لا سيما أن لدينا اكتفاء ذاتى من محصول البصل.

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حجم الإنتاج من البصل

وقال ممثل وزارة الزراعة، أن حجم الإنتاج من البصل نحو ٣.٥ مليون طن سنويًّا، ونصدر نحو ٤٠٠ ألف طن سنويا،  وأن حجم الاستهلاك المحلي يصل إلي نحو ٢.٥ مليون طن سنويًّا، ما يعنى أن لدينا وفرة في الإنتاج.


وأوضح أن قرار وقف التصدير جاء مفاجئًا، في الوقت الذي كان يلتزم فيه بعض المصدرين بالتزامات تعاقدية نحو التصدير، الأمر الذي أرجأ التنفيذ لحين تنفيذ تلك الالتزامات، إلا أن القرار تم تنفيذه بالفعل منذ الأول من أكتوبر الماضي ومستمر حاليًّا حتى نهاية ديسمبر المقبل.

 

ارتفاع تكاليف الإنتاج 

وأشار إلى أن السبب في ارتفاع الأسعار، هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقيام البعض بممارسات احتكارية من تخزين لكميات من البصل أدت إلى تخفيض المعروض في الأسواق أملا في رفع الأسعار.

وأعلن اتخاذ إجراءات حاليًّا للحد من المشكلة، بطرح كميات كبيرة من البصل قادمة من الصعيد، سيتم ضخها في الأسواق قريبًا، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار قريبًا.

 

وزارة الصناعة والتجارة 

ومن جانبه قال أحمد العسقلاني ممثل وزارة الصناعة والتجارة إن السبب الرئيسي في أزمة البصل، هو سياسات التخزين الاحتكارية، مشيرًا إلى حظر التصدير في أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر.

 

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