الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

قيمة تبرع الفنان التشكيلي محمد عبلة لصالح إغاثة غزة

محمد عبلة، فيتو
محمد عبلة، فيتو

وجهت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني الشكر للفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة على تبرعه بمبلغ عشرين ألف جنيه مصري لصالح إغاثة غزة وتم وضعهم في حساب إغاثة غزة بالهلال الأحمر المصري.. كدعم لأبناء الشعب الفلسطيني لما يواجهونه من جرائم حرب وانتهاكات أسفرت عن آلاف الشهداء والمصابين.


وكانت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني أعلنت عن إقامة معرض فني بمقر النقابة دعام للأشقاء الفلسطينيين، بسبب التصعيد العسكري في قطاع غزة، والعدوان الوحشي على المدنيين.

 

محمد عبلة

والفنان محمد عبلة، هو فنان تشكيلي، حاصل على وسام جوته الألماني عام 2022، كأول فنان تشكيلي مصري وعربي يحصل على هذا الوسام، أقام عددًا كبيرًا من المعارض الفنية المحلية والعالمية سواء المعارض الخاصة أو الجماعية، وشغل منصب مدير قاعة الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية سنة 1990.

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تكريم الفنان محمد عبلة كأول فنان تشكيلي عربي يحصل على وسام جوته من قبل رئيسة معهد جوته كارولا لينتزفي احتفالية كبرى في مدينة فايمار الألمانية، وفي حضور السيدة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، والسيد بينيامين إيمانويل هوف وزير الشؤون الثقافية والمحلية والأوروبية، يعد وسام جوته هو أرفع وسام شرف رسمي لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأهم جائزة في سياستها الثقافية الخارجية، يكرم الشخصيات التي تلتزم بشكل خاص بالتبادل الثقافي الدولي أو نشر اللغة الألمانية. تقترح معاهد جوته في الخارج المرشحين بُناءً على أهميتهم الثقافية والسياسية وعملهم الفني، ويتم اختيار الفائزات والفائزين من قبل لجنة تحكيم متخصصة مكونة في العلوم والفنون والثقافة. 

 

مسيرة محمد عبلة

تم التبرع بميدالية جوته من قبل مجلس إدارة معهد جوته في عام 1954، كما تم الاعتراف بها كشارة شرف رسمية من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1975، منذ منح الجائزة لأول مرة عام 1955، تم تكريم 371 شخصية من 69 دولة، عمل مديرًا لقاعة الفنون التشكيلية بالأوبرا لمدة ستة أشهر عام 1990، وأستاذًا زائرًا للفنون بمدرسة أوربرو السويد، كما كان رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة عام 2010.

 

كما شارك في العديد من المعرض الدولية منها بينالي الشارقة عام 1993، بينالي الجرافيك في فنلندا عام 1993، ترينالي جرينتش بسويسرا عام 1993، معرض جمعية الجرافيك الدولية EXILON عام 1993، ترينالي سابورو اليابان، وبينالي الكويت عام 1994، بينالي القاهرة الدولي السادس عام 1996، بينالي الإسكندرية لدول البحر المتوسط الدورة (19) عام 1997، ترينالي مصر الدولي الثالث لفن الجرافيك عام 2000، ومعرض طلائع الفن المصري المعاصر في الأرجنتين تحت عنوان مختارات من أعمال أربعة فنانين سنة 2001، كما شارك في بينالي هافانا الدولي عام 2003.

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التشكيلي محمد عبلة الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر الدكتورة صفية القباني

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