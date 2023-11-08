الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم أريحا ويحاصر منزلا في مخيم عقبة جبر

أريحا، فيتو
أريحا، فيتو

الهجوم البري على غزة،أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فجر، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا بالضفة الغربية وحاصرت منزلًا في مخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية طالبت عبر مكبرات الصوت من بداخله تسليم نفسه.

وذكرت وسائل إعلام أن اشتباكات دارت بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين في مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت الثلاثاء بأن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار تجاه فلسطينية عند حاجز قلنديا جنوب رام الله بالضفة الغربية.

 

منع سيارات الإسعاف

وأشار موقع "عرب 48" إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الفتاة بزعم حيازتها سكينًا، وتلتف بعلم حماس، وتخفي وجهها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الفتاة الفلسطينية المصابة.

بدورها، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانًا قالت فيه إنها أحبطت عملية طعن عند معبر قلنديا الإسرائيلي العسكري، وقالت في بيان لها "وصلت مشتبه بها إلى معبر قلنديا في ضواحي القدس، ملفوفة بعلم حركة حماس، حيث وصلت سيرًا على الأقدام إلى المعبر مسلحة بسكين وتقدمت نحو حراس الأمن الذين كانوا هناك".

وأضافت "سرعان ما ردت القوات التي تعرفت على المشتبه بها وخطورتها بإطلاق النار عليها وإصابتها، وألقت الشرطة القبض عليها، حيث تم إخضاعها للعلاج وكذلك التحقيق الأوَّلي فيما لم تقع إصابات في صفوف القوات".

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الهجوم البري على غزة مدينة اريحا مخيم عقبة حاجز قلنديا رام الله

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