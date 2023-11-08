الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

أسعار السجائر، فيتو
أسعار السجائر، فيتو

أسعار السجائر، أعلنت الشركة الشرقية  للدخان، قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر لها، وذلك تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2  لسنة 2018  اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023.

 

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة من  اليوم الأربعاء. 

 جاءت أسعار السجائر حسب النوع طبقًا للقائمة التي حصلت على فـيتـو نسخة منها  كالتالي:

1- بوكس"10 " بـ  20 جنيهًا 

2- كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا 

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3- كليوباترا سوفت كوين  27 جنيهًا.

4- كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.

5- بوسطن /بلمونت  27 جنيهًا 

6- كليوباترا  سوبر 27 جنيهًا 

7- مونديال أحمر- أزرق - سيلفر " 27 جنيهًا.

8- مونديال  سويتش  "منتول - بلوبيرى 27 جنيهًا.

9- كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.

10- ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.

11- فايسروي/ بال مال  42 جنيهًا.

 

 وطبقا لتصريحات  هاني أمان، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»،  أمس الثلاثاء،  أكد أن الشركة ستعلن أسعار السجائر الجديدة، مساء  أمس الثلاثاء، عقب عرضها على مجلس إدارة الشركة خلال انعقاده اليوم، واعتمادها لإقرارها وبدء العمل بها.

قانون الضريبة على القيمة المضافة

يأتي ذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين، قرارالرئيس عبدالفتاح السيسي بقانون يتضمن تعديلات تشريعية أقرها مجلس النواب منذ أيام على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن زيادة الضريبة على القيمة المضافة على منتجات السجائر، وتعديل شرائح أسعارها، وتحديد حدود جديدة لها بما يمهد لرفع أسعارها رسميًا.

 

 حيث قرر مجلس النواب في نهاية أكتوبر الماضي تطبيق ضريبة الجدول على السجائر ومنتجات التبغ المسخن والسائل، ليدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلى بعد تصديق الرئيس السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

 

 تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر 

ويرجع الهدف من تطبيق الضرائب على سعر السجائر هو تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر، فضلا عن إحكام الرقابة على الأسواق لقطع الطريق أمام التجار لاستغلال السوق بتقليل المعروض أمام المواطنين لتحقيق أرباح كبيرة.

 

وبموجب تعديلات القانون رقم 67 لسنة 2016 على أسعار السجائر ومنتجات التبغ المسخن والسائل تصبح قيمة الضريبة المضافة هي 50 قرشا.

 

يرتفع إجمالي الضرائب المطبقة على أسعار السجائر والتبغ كالآتي:

1- أسعار السجائر المحلية  والمستوردة الأقل سعرا من 31 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 4.5 جنيه.

2- أسعار السجائر المحلية  والمستوردة الأعلى سعرًا من 31 جنيهًا ولا يزيد على 45 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 7 جنيهات.

3- أسعار السجائر المحلية والمستوردة  الأعلى سعرا من 45 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 7.5 جنيه.

 

توقعات بإعلان قوائم أسعار السجائر الجديدة من الشركات المنتجة الأربعاء

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