غارات إسرائيلية مكثفة وقصف مدفعي وقنابل ضوئية فوق مستشفى الشفاء بغزة

غزة الآن ، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فجر، اليوم الأربعاء، إن الطيران الإسرائيلي ومدفعيته نفذ غارات وقصفًا مكثفًا الليلة على مخيم الشاطئ ومحيط منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت الوكالة أن الغارات والقصف المكثف تزامن مع إطلاق قنابل إنارة فوق مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت "وفا" أن حي تل الهوا جنوب غرب المدينة شهد غارات جوية إسرائيلية.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منازل وشققًا سكنية ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.

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عملية طوفان الأقصى

ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ32 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألفًا آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

خطة إسرائيل لما بعد الحرب

كشف مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة إسرائيل لما بعد الحرب في غزة، قائلًا إنها ليست "احتلالًا مستمرًّا".

وأضاف لمذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور أمس: "أعتقد أنه يمكن أن تتوقع شيئًا أكثر مرونة حيث يمكننا التحرك والخروج حسب الحاجة للتعامل مع الوضع الأمني"، وتابع: "نحن لا نتحدث عن أي نوع من الاحتلال المستمر لقطاع غزة".

وردًّا على سؤال حول تصريحات نتنياهو، بأن إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب، قال ريجيف: "علينا أن نفرق بين الوجود الأمني والسيطرة السياسية".

هزيمة حماس

وذكر ريجيف: "عندما ينتهي هذا الأمر ونهزم حماس، فمن المهم ألا يكون هناك عنصر إرهابي متجدد، حماس متجددة لا فائدة من القيام بذلك والعودة إلى المربع الأول".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك وجود أمني إسرائيلي، لكن هذا لا يعني أن إسرائيل تعيد احتلال غزة، ولا يعني أن إسرائيل موجودة لحكم سكان غزة".

غزة منزوعة السلاح

وتابع: "على العكس من ذلك، نحن مهتمون بإنشاء أطر جديدة، حيث يمكن لسكان غزة أن يحكموا أنفسهم، وحيث يمكن أن يكون هناك دعم دولي لإعادة إعمار غزة، ونأمل أن نتمكن من جلب الدول -الدول العربية أيضًا- لإعادة إعمار غزة منزوعة السلاح في ما بعد حماس".