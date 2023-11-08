الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الاحتلال يشن حملة اعتقالات لأسرى محررين وعائلات قيادات حماس بالضفة الغربية (فيديو)

لحظة اعتقال أحد الفلسطينيين،
لحظة اعتقال أحد الفلسطينيين، فيتو

غزة الآن، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، شنت حملة اعتقالات لعدد من قيادات حركة حماس بمدينة نابلس الفلسطينية، حيث اعتقلت رغد رمضان زوجة الأسير مؤمن ريحان ووالدته لينا ريحان، بقرية تل بنابلس.

 

كما اعتقلت قوات الاحتـلال الأسير المحرر صالح داود من منزله بمدينة قلقيلية، بعد الاعتداء عليه.

 

 

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت محيط المقبرة الجديدة جنوبي مخيم بلاطة وداهمت منازل مواطنين.

اشتباكات عنيفة في محيط مخيم بلاطة (الضفة الغربية المحتلة)، وسماع صوت انفجار جراء القاء عبوة محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال.

 

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا

وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فجر، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا بالضفة الغربية وحاصرت منزلًا في مخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة.

Advertisements

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية طالبت عبر مكبرات الصوت من بداخله تسليم نفسه.

وذكرت وسائل إعلام أن اشتباكات دارت بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين في مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت أمس الثلاثاء بأن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار تجاه فلسطينية عند حاجز قلنديا جنوب رام الله بالضفة الغربية.

 

منع سيارات الإسعاف

وأشار موقع "عرب 48" إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الفتاة بزعم حيازتها سكينًا، وتلتف بعلم حماس، وتخفي وجهها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الفتاة الفلسطينية المصابة.

بدورها، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانًا قالت فيه إنها أحبطت عملية طعن عند معبر قلنديا الإسرائيلي العسكري، وقالت في بيان لها: "وصلت مشتبه بها إلى معبر قلنديا في ضواحي القدس، ملفوفة بعلم حركة حماس، حيث وصلت سيرًا على الأقدام إلى المعبر مسلحة بسكين وتقدمت نحو حراس الأمن الذين كانوا هناك".

وأضافت: "سرعان ما ردت القوات التي تعرفت على المشتبه بها وخطورتها بإطلاق النار عليها وإصابتها، وألقت الشرطة القبض عليها، حيث تم إخضاعها للعلاج وكذلك التحقيق الأوَّلي فيما لم تقع إصابات في صفوف القوات".

شركة تجمع مليار دولار لإسرائيل لدعمها في الحرب على غزة

صحيفة أمريكية: ما لا يقال علنا.. أسباب رغبة واشنطن في استمرار الحرب على غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة اريحا غزة الان حركة حماس مدينة نابلس قلقيلية مخيم بلاطة الضفة الغربية

مواد متعلقة

شركة تجمع مليار دولار لإسرائيل لدعمها في الحرب على غزة

صحيفة أمريكية: ما لا يقال علنا.. أسباب رغبة واشنطن في استمرار الحرب على غزة

كندا تجلي 59 من المواطنين والمقيمين من غزة إلى مصر

حضنه لابنته قد يكون الأخير، طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

الأكثر قراءة

النيابة تعاين جثة شاب أنهى حياته من أعلى مول شهير بمدينة نصر

بيراميدز يعلق على مواجهة الزمالك بعد رحيل أوسوريو

اليوم، مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بطلب من روسيا حول تخريب خطوط التيار الشمالي

3 أشياء هامة يجب على الراكب مراجعتها قبل التوجه إلى المطار

شركة تجمع مليار دولار لإسرائيل لدعمها في الحرب على غزة

ممرضة أمريكية تروي تجربة 3 أسابيع تحت القصف في غزة: الفلسطينيون أبطال وأريد أن يعرف الناس ما يحدث

عقبة تمنع انتقال نجم بيراميدز إلى الأهلي

صحيفة أمريكية: ما لا يقال علنا.. أسباب رغبة واشنطن في استمرار الحرب على غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

حضنه لابنته قد يكون الأخير، طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

ختامه مديح وبهجة وإطعام، أبرز مشاهد الاحتفال بالليلة الأخيرة لمولد الحسين (فيديو وصور)

الموسيقى السودانية على طاولة بيت الغناء العربي في قصر بشتاك الخميس المقبل

تواشيح وذكر ، المئات يهيمون بحب آل النبي في مولد الحسين (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في ختام التعاملات

توقعات بإعلان قوائم أسعار السجائر الجديدة من الشركات المنتجة الأربعاء

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية