الاحتلال يشن حملة اعتقالات لأسرى محررين وعائلات قيادات حماس بالضفة الغربية (فيديو)

غزة الآن، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، شنت حملة اعتقالات لعدد من قيادات حركة حماس بمدينة نابلس الفلسطينية، حيث اعتقلت رغد رمضان زوجة الأسير مؤمن ريحان ووالدته لينا ريحان، بقرية تل بنابلس.

جانب من اقتحام قرية تل بنابلس واعتقال رغد رمضان زوجة الأسير مؤمن ريحان ووالدته لينا ريحان. pic.twitter.com/KATrGw2XB9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 8, 2023

كما اعتقلت قوات الاحتـلال الأسير المحرر صالح داود من منزله بمدينة قلقيلية، بعد الاعتداء عليه.

تغطية صحفية: "لحظة اعتقال قوات الاحتـــلال للأسير المحرر صالح داود من منزله بمدينة قلقيلية، بعد الاعتداء عليه". pic.twitter.com/W9MgJKipYu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 8, 2023

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت محيط المقبرة الجديدة جنوبي مخيم بلاطة وداهمت منازل مواطنين.

اشتباكات عنيفة في محيط مخيم بلاطة (الضفة الغربية المحتلة)، وسماع صوت انفجار جراء القاء عبوة محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال pic.twitter.com/abV6Yfvxqu — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) November 8, 2023

اشتباكات عنيفة في محيط مخيم بلاطة (الضفة الغربية المحتلة)، وسماع صوت انفجار جراء القاء عبوة محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال.

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا

وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فجر، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا بالضفة الغربية وحاصرت منزلًا في مخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة.

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وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية طالبت عبر مكبرات الصوت من بداخله تسليم نفسه.

وذكرت وسائل إعلام أن اشتباكات دارت بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين في مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت أمس الثلاثاء بأن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار تجاه فلسطينية عند حاجز قلنديا جنوب رام الله بالضفة الغربية.

منع سيارات الإسعاف

وأشار موقع "عرب 48" إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الفتاة بزعم حيازتها سكينًا، وتلتف بعلم حماس، وتخفي وجهها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الفتاة الفلسطينية المصابة.

بدورها، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانًا قالت فيه إنها أحبطت عملية طعن عند معبر قلنديا الإسرائيلي العسكري، وقالت في بيان لها: "وصلت مشتبه بها إلى معبر قلنديا في ضواحي القدس، ملفوفة بعلم حركة حماس، حيث وصلت سيرًا على الأقدام إلى المعبر مسلحة بسكين وتقدمت نحو حراس الأمن الذين كانوا هناك".

وأضافت: "سرعان ما ردت القوات التي تعرفت على المشتبه بها وخطورتها بإطلاق النار عليها وإصابتها، وألقت الشرطة القبض عليها، حيث تم إخضاعها للعلاج وكذلك التحقيق الأوَّلي فيما لم تقع إصابات في صفوف القوات".