الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في لقاء الزحف على صدارة الدوري المصري

الدوري المصري، يستضيف ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومضيفه فريق سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الأهلي يسعى إلى الفوز على سيراميكا لاقتراب من الصدارة

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الثانية عشرة والاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يتصدره فريق بيراميدز برصيد 13 نقطة.

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وخاض الأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي نجح في تحقيق الفوز بهم جميعا ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط وأحرز لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط.

سيراميكا كليوباترا يأمل في تحقيق الفوز على الأهلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه أيمن الرمادي مباراة الأهلي اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة العاشرة في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من خوض خمس مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر في مثلهم وتعادل في مباراة واحدة فقط واحرز لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا إلى حكم الساحة عبد العزيز السيد ويعاونه يوسف البساطي، وهشام الدسوقي، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكمًا للفيديو ويعاونه محمد علاء هاشم.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس، كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، كوكا

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، موديست.

6 مواجهات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أي خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

أفشة يتصدر قائمة هدافي الأهلي أمام سيراميكا

ويتصدر محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر صدارة هدافي فريقه أمام سيراميكا كيلوباترا برصد هدفين.

هدافي الأهلي امام سيراميكا كليوباترا

وجاءت أهداف الأهلي أمام سيراميكا كالتالي:

-أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021



- سجل وليد سليمان هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الاول من منافسات موسم 2020-2021

- أحرز ياسر ابراهيم هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- أحرز طارق سامى لاعب سيراميكا كليوباترا هدفًا بالخطأ في مرماه في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- سجل محمد مجدي أفشة هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- أحرز محمد محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022

- سجل أحمد سيد غريب هدفا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2021-2022

- أحرز رامى ربيعه هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022

- سجل لويس ميكيسونى هدفًا في شباك فريق سيراميكا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022

- أحرز رأفت خليل هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022.

- سجل على معلول هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.

-أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.