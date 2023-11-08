الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فنان بريطاني شهير يشكك في الرواية الإسرائيلية بعدم معرفتهم عن عملية طوفان الأقصى (فيديو)

الفنان البريطاني،
الفنان البريطاني، فيتو

غزة الآن، شكك الفنان جورج روجر ووترز، مؤسس فرقة الروك البريطانية "بينك فلويد"، في الرواية الإسرائيلية بعدم معرفتهم بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس في الـ 7 من أكتوبر 2023.

وقال روجر ووترز في مقابلة بودكاست مع الصحفي الأمريكي جلين جرينوالد، أن هناك شيئًا مريبًا بخصوص الـ 7 أكتوبر.

 

وتابع قائلًا: "كان رد فعلي الأول على الهجوم هو دعونا ننتظر ونرى ما حدث.. أما فكرتي الثانية فكانت كيف لم يعرف الإسرائيليون أن هذا سيحدث".

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شيء غريب جدا في هذا الأمر

وأفاد ووترز: "ألم يسمع الجيش الإسرائيلي الانفجارات في جميع القواعد عندما فجروا ما كان عليهم تفجيره لعبور الحدود؟ هناك شيء غريب جدًّا في هذا الأمر".

واستطرد الفنان البريطاني (80 عامًا): "لا نعرف ما إذا كنا سنحصل على الكثير من القصة.. إنهم يطلقون عليها 11 سبتمبر في الولايات المتحدة".

وتساءل الفنان: "ماذا حدث بالفعل في أمريكا في 11 سبتمبر؟ لا أحد يعرف".

وردًّا على سؤال طرحه جلين جرينوالد "هل تعتقد أن ما فعلته حماس في أكتوبر 7 يمكن تبريره؟ قال ووترز "نحن لا نعرف ما فعلوه حقًّا.. لكن هل كانت مقاومة الاحتلال مبررة؟ الإجابة نعم، هذا ما تنص عليه اتفاقية جنيف ومن الناحية الأخلاقية، عليهم أن يقاوموا الاحتلال الذي بدأ عام 1967.. هذا هو واجبهم".

وإجابة عن سؤال "هل توجد حدود للطريقة التي يمكن أن يقاوم بها الفلسطينيون؟، قال ووترز "إذا ارتكبت جرائم حرب فأنا أدينها"، لكنه رفض أن يجزم بشكل قاطع أن مثل هذه الجرائم قد حدثت.

وحول مقتل المدنيين، قال الفنان البريطاني: "ربما كانت هناك حالات معزولة لمقتل مدنيين.. بالطبع أنا لا أؤيد ذلك، لكن الأمر تم تضخيمه بشكل غير متناسب، فقد اختلق الإسرائيليون قصصًا عن قطع رؤوس الأطفال".

ولطالما أظهر روجر ووترز عازف الجيتار وكاتب الأغاني في فرقة الروك الأسطورية "بينك فلويد" موقفه المؤيد للفلسطينيين.

ويدعم ووترز بشكل كامل حركة المقاطعة ويشجع بقوة المشاهير على الامتناع عن تقديم عروضهم في إسرائيل، كما قاد حركة فنانين يرفضون العزف في إسرائيل حتى انتهاء الصراع.

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غزة الان جورج روجر ووترز الرواية الإسرائيلية طوفان الأقصى حركة حماس

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