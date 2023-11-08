شركة تجمع مليار دولار لإسرائيل لدعمها في الحرب على غزة

حرب إسرائيل في غزة، قالت شركة إزرائيل بوندس أنها جمعت أكثر من مليار دولار للحكومة الإسرائيلية منذ بدء حرب السابع من أكتوبر مع حركة حماس.

وجاء معظم الاستثمارات، التي جمعتها الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها، من حكومات الولايات والبلديات الأمريكية.

شركة إزرائيل بوندس تدعم اقتصاد إسرائيل

و"إزرائيل بوندس" هي الضامن الأمريكي للسندات الصادرة عن إسرائيل.

وأُنشئ الصندوق عقب هجمات 7 أكتوبر التي نفذها مقاتلوا حماس وأدت إلى مقتل 1400 إسرائيلي واتخاذ أكثر من 240 رهينة.

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قصف غزة

وتلا ذلك قصف جوي إسرائيلي متواصل لقطاع غزة، وكذلك هجوم بري.

وقال داني نافيه الرئيس والمدير التنفيذي للشركة إن المبلغ يمثل رقما قياسيا بالنسبة لها، والذي قال إنه "يدل على الدعم القوي لإسرائيل من الجاليات اليهودية وأنصار إسرائيل في الولايات المتحدة وحول العالم".

ومن المتوقع أن تكون كلفة الحرب مرتفعة وستحتاج إسرائيل إلى زيادة رأس المال لتعويض العجز.

وأشاد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج بالشركة "لمساعدتها في حشد يهود العالم للقيام بعمل فوري وعاجل من أجل دولة إسرائيل".

الحرب الإسرائيلية على غزة

وتسببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، في خسائر اقتصادية كبيرة لكيان الاحتلال، وباتت تل أبيب غير قادرة على تسديد فواتير العملية العسكرية، وكافة إجراءاتها لتفادي هجمات المقاومة على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

كشفت قناة “13” الإسرائيلية، أن عددًا كبيرًا من العمالة الإسرائيلية مهددون بالتسريح مع عدم وجود دخل يغطي صرف إعانات بطالة لهم أثناء فترة الحرب، بعدما اضطرت إلى منح عشرات الآلاف من الإسرائيليين إجازات غير مدفوعة الأجر، ووجدوا أنفسهم بدون بدل بطالة يستطيعون به الإنفاق على أسرهم حتى انتهاء حرب غزة.

وبينت القناة، أن معظم سلاسل البيع بالتجزئة أعلنت أنه سيتم تسريح العمال، وقالت شركة الأزياء "فوكس" إن ما يصل إلى 50% من قوتها العاملة سيذهبون في إجازة بدون أجر، إضافة إلى تخفيض رواتب الموظفين الذين لم يحصلوا على إجازة بنسبة 20% فقط من رواتبهم، وستزيد النسبة في أجور كبار السن.

وصرحت رابطة سلاسل البيع بالتجزئة في رابطة الغرف التجارية، أن برنامج المساعدات الذي نشرته الحكومة الإسرائيلية لا يقدم حلولًا لأجور العمال لدى معظم الشركات العاملة في إسرائيل، ولذلك قامت المئات من سلاسل البيع بالتجزئة بدأت في تسريح العمال.

نقابات العمال في إسرائيل تهاجم حكومة نتنياهو

وطالبت الرابطة حكومة بنيامين نتنياهو، تقديم رد فوري على أجور العمال، وإلا فسيتم تسريح أكثر من 100 ألف موظف في سلاسل التجارة من أصل 300 ألف اعتبارًا من اليوم.

وهاجم رئيس نقابات العمال في إسرائيل، أرنون بار دافيد، مخطط تعويضات وزارة المالية في رسالة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ورئيس لجنة المالية عضو الكنيست موشيه جافني، حذر فيها من العواقب المحتملة لمخطط تعويضات المالية التي أعلنتها حكومة الطوارئ، قائلًا: إنه: "مخطط جزئي للغاية ومن المتوقع أن يسبب ضررًا كبيرًا للقوى العاملة، وسيؤدي عدم تعويض جميع السكان المتضررين من حالة الطوارئ إلى فصل العمال".