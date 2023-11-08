كندا تجلي 59 من المواطنين والمقيمين من غزة إلى مصر

غزة الآن، كشفت وزارة الخارجية الكندية أنه تم إجلاء 59 من المواطنين والمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر، أمس الثلاثاء، وهو عدد أقل مما كان متوقعًا في البداية.

وكانت أوتاوا أعلنت في وقت سابق إجلاء مجموعة أولى تضم ما بين 20 إلى 25 كنديًا وتوقعت مغادرة 80 آخرين في وقت لاحق.

وأضافت الوزارة في بيان: "بما أن الوضع متقلب جدًّا ولا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور، يجب على الكنديين أن يكونوا مستعدين للتأخير لفترات طويلة عند معبر رفح".

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المواطنين الكنديين

وقالت كندا إن إسرائيل أبلغتها الأسبوع الماضي بأن أكثر من 400 من المواطنين الكنديين والحاصلين على إقامة دائمة وأفراد أسرهم المؤهلين سيتمكنون من مغادرة غزة في الأيام المقبلة.

وتم إغلاق معبر رفح يومي الرابع والخامس من الشهر الجاري وأعيد فتحه في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الإثنين.

وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين في وقت سابق أمس إنه تم إجلاء المجموعة الأولى من الكنديين من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى مصر.

وأضاف للصحفيين: "هم الآن آمنون وبخير في مصر ونحن سعداء للغاية".