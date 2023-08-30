أخبار مصر: انقلاب عسكري بالجابون، مصري يعوض غياب صلاح بجائزة الافضل، موت مفاجئ يدمي ملك الأردن، انفراج أزمة سوزا مع الأهلي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

انقلاب في الجابون عقب إعلان فوز على بونجو بولاية ثالثة

أعلن ضباط كبار بالجيش الجابوني استيلاءهم على السلطة بعد إعلان الرئيس على بونجو فوزه بفترة ثالثة فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت أمس الثلاثاء.

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اليوم، انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات بحد أدنى 50%

أعلنت وزارة التعليم العالي انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة اليوم الأربعاء.

الإعلان عن جوائز "الأفضل في العام" بالدوري الإنجليزي، وحضور مصري يعوض غياب صلاح

حصد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين، أمس الثلاثاء.

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

خيم الحزن على المحافظات الأردنية، بعد رحيل الفريق الركن المتقاعد العين "جمال الشوابكة"، أحد أعز أصدقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والذي شارك بتشييع جثمانه أمس الثلاثاء برفقة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله.

انفراجة في صفقة انضمام سوزا للأهلي، وهذا موقف ناديه جونبوك هيونداي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال جوستافو سوزا مهاجم فريق جونبوك هيونداي الكوري الجنوبي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كل ما تريد معرفته عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة

تشهد الأيام المقبلة، الإعلان الرسمي عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.

كندا ترصد أول إصابة بسلالة شديدة التحور من أوميكرون

قال مسؤولون في قطاع الصحة في كندا إن مقاطعة كولومبيا البريطانية سجلت أول إصابة بـ السلالة الجديدة BA.2.86 شديدة التحور من فيروس أوميكرون لشخص لم يسافر خارج المقاطعة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

سعر الجرام الذهب اليوم، ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء بجميع أنواع الأعيرة وأبرزها عيار 21 و24 و18، وذلك وفقًا لآخر تحديث لها.

سمية الخشاب تتصدر تويتر بسبب رقصها بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

سمية الخشاب، تصدرت الفنانة سمية الخشاب مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع التويتات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، وذلك بعد إعلان خبر طلاق الفنان أحمد سعد، وعلياء بسيوني.

يأبى أن يودعنا دون ترك بصمة، الأرصاد تعلن عودة الموجة الحارة وتنشر بيانا بدرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

ضياء السيد: حالة برود يواجهها الأهلي بشأن أزمة لاعبيه مع المنتخب وازدواجية فيتوريا السبب

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه من الصعب أن يخوض لاعب واحد لـ90 مباراة في موسم واحد، مشيرًا إلى أن الوصول لـ60 مواجهة في الموسم أيضا يمثل ضغطًا كبيرًا، محذرًا من الإرهاق والضغط للدوليين قبل أمم أفريقيا القادمة.

للمرة الثانية، مصطفى حجاج يحرج نفسه بغنائه لكوكب الشرق بمهرجان القلعة (فيديو)

أحيا الفنان الشعبي مصطفى حجاج وفرقته حفل الليلة الرابعة من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.

وقدم خلال حفله مجموعة من أجمل أغنياته الشهيرة التي أبرزها؛ يا بتاع النعناع، أنا بتقطع من جوايا، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، نصيبي وقسمتي، زحمة، 100 وش وغيرها، إلى جانب أحدث اعماله بعنوان عملنا قيمة.

بعد سمية الخشاب، ريم البارودي تتصدر تويتر بعد طلاق أحمد سعد وعلياء، وتعليقات نارية من المتابعين

بعد تصدر سمية الخشاب تريند تويتر، بسبب تعليقها على طلاق الفنان أحمد سعد وعلياء بسيوني عارضة الأزياء، جاءت الفنانة ريم البارودي لتحتل نفس الصدارة على موقع التويتات القصيرة "إكس"، أو تويتر سابقًا.

تحطيم زجاج و22 غرزة طبية، تفاصيل خناقة الشوارع بين جونيور أجايي ومسؤولى سموحة

تعرض النيجيري جونيور أجايي إلى الإصابة بعد تشاجره مع مسؤولي نادي سموحة السكندري جونير خلال زيارته إلى النادي الساحلى للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

روسيا تعلن تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية تقل 50 مظليا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية كانت محملة بمجموعات إنزال، وذلك خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود.

خذوا من الأهلي عظة، فاروق جعفر يهاجم اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك ويعلق على الانتخابات

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن توقيت انتخابات النادي الأبيض غير جيد للغاية، واللجنة المؤقتة التي تدير النادي لا تمتلك الخبرات المطلوبة لإدارة الزمالك في المرحلة الحرجة حاليًّا، مشددًا على أنه كان من الأفضل اختيار توقيت آخر لإقامة انتخابات الزمالك.

أنغام عن سر فشل زيجاتها: أديتهم قيمة أكبر من حجمهم وهذا موقفي من الزواج مجددا

قالت الفنانة انغام: "مريت بفترة نسيت قيمتي وكم أنا مهمة في الدنيا، أحيانًا مقاومتي بتضعف من كتر ما بقاوم وبحاول طول الوقت أعافر ومش عايزة اتهد لكن اوقات الواحد مننا بيبقى عايز يسيب نفسه يتهد ويستسلم لشعور الإجهاد".

السداد بالدولار، الإسكان تكشف حصيلة تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حصيلة تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة، وحجم الطلبات التي تلقتها من شركات ومستثمرين للحصول على الأراضي.

بعد حظر 4 سنوات، منصة إكس تعتزم السماح مجددًا بالإعلانات السياسية

تعتزم منصة إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، والمعروفة سابقًا باسم تويتر، السماح مجددًا بالإعلانات السياسية، للمرة الأولى منذ حوالي أربع سنوات.

جراحة لأصابع اليد، الكويت تكشف عن حيلة ذكية للوافدين لدخول البلاد وتهددهم بهذا الإجراء

بعد اكتشاف وضبط عدد من الوافدين المُبعدين الذين يقومون بإجراء عمليات جراحية لأصابع أيديهم في بلدانهم ومن ثم يعودون للبلاد مجدَّدًا عبر تزوير وثائق السفر، قرَّرت وزارة الداخلية الكويتية تضييق الخناق على المُحتالين من خلال عدم الاكتفاء بتبصيم المُبعدين، وإنما أخذ بصمتهم البيومترية أيضًا، وهو ما يمنع بشكل نهائي عودتهم إلى البلاد.

بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الآذان بالمساجد في مدينة نيويورك الأمريكية

سيتم رفع الأذان للصلاة بحرية أكبر في مدينة نيويورك الأمريكية بموجب القواعد التي أعلنها عمدة المدينة إريك آدامز أمس الثلاثاء، والتي قال إنها ينبغي أن تعزز روح الشمولية.