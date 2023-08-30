الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تحطيم زجاج و22 غرزة طبية، تفاصيل خناقة الشوارع بين جونيور أجايي ومسؤولى سموحة

جونيور أجايي، فيتو
جونيور أجايي، فيتو

جونيور اجايى، تعرض النيجيري جونيور أجايي إلى الإصابة بعد تشاجره مع مسؤولي نادي سموحة السكندري جونير خلال زيارته إلى النادي الساحلى للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

زيارة أجايي إلى نادي سموحة انتهت بتحطيم زجاج أحد الأبواب داخل النادي بالإضافة لإجراء اللاعب 22 غرزة طبية في يده.

وخرج أجايي من الجلسة غاضبًا بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وحطم زجاج الباب بعد دفعه مما تسبب في جرح يده.

Advertisements

وانتقل اللاعب بعد ذلك إلى عيادة النادي في سموحة وخضع لـ 22 غرزة طبية في يده.

ومن جانبه قرر نادي سموحة تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة.

 

انضمام جونيور إيجايي إلى الأهلي

وتعاقد النادي الأهلي مع اللاعب النيجيري جونيور أجايى في شهر يونيو من العام 2016 قادما من صفوف فريق الصفاقسي التونسي قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء في نهاية هام 2021 الذي شهد انتقاله إلى النصر الليبي ومنه انتقال الى نادي سموحة السكندري.

 

بطولات جونيور أجايي مع الأهلي

واستطاع جونيور أجايي أن يتوج مع النادي الأهلي بـ11 بطولة بواقع أربع بطولات للدوري الممتاز ويطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى إلى جانب الحصول على بطولتين لدوري أبطال أفريقيا ولقب وحيد لكأس السوبر الأفريقي.

كما شارك جونيور أجايي مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة وحصد فيها المارد الأحمر على المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ القلعة الحمراء.

 

سموحة يتهرب من مستحقات المقاولون العرب بشأن كناريا

من ناحية أخرى تهرب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، من الرد على نادي المقاولون العرب بشأن مستحقات ذئاب الجبل في إعادة بيع اللاعب كناريا والتي تبلغ ٢ مليون جنيه نسبة إعادة البيع. 

 

ورغم قيام نادي المقاولون بمخاطبة سموحة بصورة ودية علاوة على التواصل هاتفيا مع رئيس نادي سموحة إلا أن الأخير يماطل في دفع حق نادي المقاولون في نسبة بيع كناريا. 

 

ومن المتوقع أن يتخذ المقاولون إجراء تصعيديًّا ضد نادي سموحة بإرسال شكوى رسمية لاتحاد الكرة حال عدم استجابة فرج عامر لنصوص العقد المتفق عليه عند بيع كناريا من المقاولون لنادي سموحة. 

 

فيوتشر يختتم ودياته معسكره بالاسكندرية بالفوز علي سموحة (صور)

فرج عامر: سموحة يضم ثنائي الزمالك وشكوى ضد أجايي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيجيري جونيور أجايي سموحة اخبار الرياضة المقاولون العرب فرج عامر

مواد متعلقة

فيوتشر يختتم ودياته معسكره بالاسكندرية بالفوز علي سموحة (صور)

فرج عامر: سموحة يضم ثنائي الزمالك وشكوى ضد أجايي

المقاولون يخاطب سموحة للحصول على مستحقاته في إعادة بيع كناريا

بسبب الفراغ الإداري، صفقات الزمالك مع سموحة وسيراميكا مهددة بالفشل

الأكثر قراءة

تحطيم زجاج و22 غرزة طبية، تفاصيل خناقة الشوارع بين جونيور أجايي ومسؤولى سموحة

سمية الخشاب تتصدر تويتر بسبب رقصها بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

بعد سمية الخشاب، ريم البارودي تتصدر تويتر بعد طلاق أحمد سعد وعلياء، وتعليقات نارية من المتابعين

انفراجة في صفقة انضمام سوزا للأهلي، وهذا موقف ناديه جونبوك هيونداي

اليوم، انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات بحد أدنى 50%

قمة كامب ديفيد.. مخلب قط أمريكي في وجه الصين وكوريا

أنغام عن سر فشل زيجاتها: أديتهم قيمة أكبر من حجمهم وهذا موقفي من الزواج مجددا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الآذان بالمساجد في مدينة نيويورك الأمريكية

شاهد رقصة كريستيانو رونالدو على طريقة "العرضة" السعودية

فرار أسد من سيارة خاصة يثير الرعب في باكستان ( فيديو)

العثور على كنز في نيوزيلندا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم

انخفاض سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

شكرا على أكبر مقلب، أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية