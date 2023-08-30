تحطيم زجاج و22 غرزة طبية، تفاصيل خناقة الشوارع بين جونيور أجايي ومسؤولى سموحة

جونيور اجايى، تعرض النيجيري جونيور أجايي إلى الإصابة بعد تشاجره مع مسؤولي نادي سموحة السكندري جونير خلال زيارته إلى النادي الساحلى للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

زيارة أجايي إلى نادي سموحة انتهت بتحطيم زجاج أحد الأبواب داخل النادي بالإضافة لإجراء اللاعب 22 غرزة طبية في يده.

وخرج أجايي من الجلسة غاضبًا بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وحطم زجاج الباب بعد دفعه مما تسبب في جرح يده.

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وانتقل اللاعب بعد ذلك إلى عيادة النادي في سموحة وخضع لـ 22 غرزة طبية في يده.

ومن جانبه قرر نادي سموحة تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة.

انضمام جونيور إيجايي إلى الأهلي

وتعاقد النادي الأهلي مع اللاعب النيجيري جونيور أجايى في شهر يونيو من العام 2016 قادما من صفوف فريق الصفاقسي التونسي قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء في نهاية هام 2021 الذي شهد انتقاله إلى النصر الليبي ومنه انتقال الى نادي سموحة السكندري.

بطولات جونيور أجايي مع الأهلي

واستطاع جونيور أجايي أن يتوج مع النادي الأهلي بـ11 بطولة بواقع أربع بطولات للدوري الممتاز ويطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى إلى جانب الحصول على بطولتين لدوري أبطال أفريقيا ولقب وحيد لكأس السوبر الأفريقي.

كما شارك جونيور أجايي مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة وحصد فيها المارد الأحمر على المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ القلعة الحمراء.

سموحة يتهرب من مستحقات المقاولون العرب بشأن كناريا

من ناحية أخرى تهرب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، من الرد على نادي المقاولون العرب بشأن مستحقات ذئاب الجبل في إعادة بيع اللاعب كناريا والتي تبلغ ٢ مليون جنيه نسبة إعادة البيع.

ورغم قيام نادي المقاولون بمخاطبة سموحة بصورة ودية علاوة على التواصل هاتفيا مع رئيس نادي سموحة إلا أن الأخير يماطل في دفع حق نادي المقاولون في نسبة بيع كناريا.

ومن المتوقع أن يتخذ المقاولون إجراء تصعيديًّا ضد نادي سموحة بإرسال شكوى رسمية لاتحاد الكرة حال عدم استجابة فرج عامر لنصوص العقد المتفق عليه عند بيع كناريا من المقاولون لنادي سموحة.