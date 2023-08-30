للمرة الثانية، مصطفى حجاج يحرج نفسه بغنائه لكوكب الشرق بمهرجان القلعة (فيديو)

أحيا الفنان الشعبي مصطفى حجاج وفرقته حفل الليلة الرابعة من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.

حفل مصطفى حجاج في القلعة

وقدم خلال حفله مجموعة من أجمل أغنياته الشهيرة التي أبرزها؛ يا بتاع النعناع، أنا بتقطع من جوايا، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، نصيبي وقسمتي، زحمة، 100 وش وغيرها، إلى جانب أحدث اعماله بعنوان عملنا قيمة.

كذلك قدم للمرة الثانية أغنيتين من كلاسيكيات كوكب الشرق أم كلثوم وهما “كان لك معايا، بعيد عنك” لكنه غير في أدائهما وحولهما من أغنيات كلاسيكية إلى راقصة، وهو ما جعل إعادة تدوير الأغنية على طريقته غير موفقة، الأمر الذي أثار غضب جمهوره.

وكان الفنان الشعبي مصطفى حجاج قدم أغنية (كان لك معايا) لكوكب الشرق في حفل بالسعودية ضمن فعاليات حفلات صيف جدة 2023، لكن الأداء كان هزيلًا.. وهو ما أثار غضب المتابعين للحفل.

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وكتب أحدهم عبر (تويتر): هو إيه اللي بيعمله مصطفى حجاج دا في أغنية أم كلثوم!!

وعلقت أخرى: يا جماعة إيه اللي مصطفى حجاج بيعمله دا.. هدم كل اللي عملته مي فاروق.

وعلق آخر بجملة واحدة: أهان نفسه.

وفي ظهوره الأول بالفعاليات نال الفنان عز الأسطول إعجاب واستحسان الحضور بأعماله الفريدة التي تمزج موسيقى الراي بالاتجاه الصوفي ومذاق الجنوب المصري وكان منها أنشودة آمون رع، مدد يا الله، ومشيت، في الحسين، العزوبية، فوق النخل، نسي نسي وهنا هنا.

وكانت عارضة الباسودوبل منى بوركهارد قد قدمت بمصاحبة اوركسترا لاس انكانتا دوراس مجموعة من اللوحات الحركية التي تحمل الطابع الاسباني وتحاكي في أدائها رياضة مصارعة الثيران بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

مهرجان القلعة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دور بارز في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيهًا، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا، ويضم 45 حفلًا متنوعًا.