كندا ترصد أول إصابة بسلالة شديدة التحور من أوميكرون
السلالة الجديدة من أوميكرون، قال مسؤولون في قطاع الصحة في كندا إن مقاطعة كولومبيا البريطانية سجلت أول إصابة بـ السلالة الجديدة BA.2.86 شديدة التحور من فيروس أوميكرون لشخص لم يسافر خارج المقاطعة.
فيروس BA.2.86 شديد التحور
وقالت كبيرة الأطباء في المقاطعة، بوني هنري، ووزير الصحة الكندي أدريان ديكس، في بيان مشترك إن الشخص المصاب لم يدخل المستشفى وأن رصد الإصابة بفيروس (BA.2.86) لا يغير وضع الخطر على المواطنين في كولومبيا البريطانية.
وذكر المسؤولان "لم يكن مستبعدا أن يظهر فيروس BA.2.86 في كندا والمقاطعة... فيروس كورونا ما زال مستمرًّا في الانتشار عالميًّا".
فيروس كورونا
وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي أن المتحور (بي.أيه.2.86) ربما يكون أكثر قدرة على إصابة أشخاص أصيبوا من قبل بفيروس كورونا أو حصلوا على تطعيمات وقائية.
وأكد علماء أنه على الرغم من ضرورة مراقبة (بي.أيه.2.86)، فإن من غير المرجح أن يتسبب في موجة شديدة من المرض الخطير والوفيات نظرا لارتفاع مناعة الأشخاص في أنحاء العالم بفعل التطعيمات والإصابات السابقة.
وقالت هيئة الصحة الكندية إن السلطات سجلت زيادة في الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من أن نشاط الفيروس يظل منخفضًا نسبيًّا.
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