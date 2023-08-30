أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

سعر الجرام الذهب اليوم، ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء بجميع أنواع الأعيرة وأبرزها عيار 21 و24 و18، وذلك وفقًا لآخر تحديث لها.

وكانت انخفضت أسعار الذهب اليوم بقيمة 30 جنيهًا في الجرام أمس.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2525 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1894 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1473 جنيهًا.

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الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17680 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية

وكانت ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1915.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعا.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1943.80 دولار.

وفي كلمة خلال ندوة سنوية في جاكسون هول بولاية وأيومنج يوم الجمعة ترك باول المجال مفتوحا أمام إمكانية تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم الذي لا يزال مرتفعا جدا مشيرا إلى قوة الاقتصاد الأميركي المفاجئة.



ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة خفض الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا

ومن المرجح أن توفر سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وتقرير رواتب القطاعات غير الزراعية، صورة أكثر وضوحا لقوة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.17 دولار للأوقية والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 944.06 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1230.74 دولار

اسعار الذهب الان

أسعار الذهب العالمية اليوم الثلاثاء

زادت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ أظهر انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة في الفترة الأخيرة علامات على أن الاقتصاد منهك، وذلك قبل صدور بيانات حاسمة عن التضخم والوظائف هذا الأسبوع من الممكن أن تحدد مستقبل أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1923.27 دولار للأونصة ليحوم قرب أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس والذي بلغه أمس الاثنين. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1951.10 دولار.

وأدى انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى لها منذ عام 2007، والذي بلغته الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع أسعار الذهب.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.28 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 965.49 دولار. وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1247.15 دولار.