خذوا من الأهلي عظة، فاروق جعفر يهاجم اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك ويعلق على الانتخابات

فاروق جعفر، أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن توقيت انتخابات النادي الأبيض غير جيد للغاية، واللجنة المؤقتة التي تدير النادي لا تمتلك الخبرات المطلوبة لإدارة الزمالك في المرحلة الحرجة حاليًّا، مشددًا على أنه كان من الأفضل اختيار توقيت آخر لإقامة انتخابات الزمالك.

فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق

وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كيف سيتم إقامة انتخابات في وقت يحتاج فيه فريق كرة القدم إلى الاستعداد بشكل قوي للموسم المقبل وحل أزمة القيد وإقامة معسكر إعداد جيد، والدوري المصري سينطلق بعد 20 يوم، بخلاف الفريق لديه مواجهات في الكونفدرالية وقد يسافر يوم 12 سبتمبر، وحتى الآن الفريق لم يخوض فترة الإعداد".

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وأضاف: "كان من الأفضل بدء فترة الإعداد بشكل مبكر، ويجب عدم الاستهتار مطلقا بمواجهة بطل جيبوتي، سبق وخرج الزمالك من فريق مغمور في نفس البطولة، ومن المفترض البحث عن التتويج باللقب".

وأكمل: "يجب تلبية مطالب أوسوريو، بالحصول على مستحقاته وكذلك اللاعبين، ودعم الفريق وفتح القيد، ومنح اللاعبين مستحقاتهم المتأخرة، وتوفير كافة عوامل الهدوء والاستقرار، حتى لا يكون لهم حجة لأي نتائج سيئة".

وزاد: "يجب منح اللاعبين مستحقاتهم المالية، لفرض حالة الاستقرار الفني، ومنح الجميع حقوقهم بالتساوي، لذلك كان الأفضل تأجيل انتخابات الزمالك لحين إنهاء الاستعدادات الخاصة بفريق الكرة، وكان لابد من تواجد خبرات في اللجنة الثلاثية، قد يكونوا خبراء في الإدارة، ولكن بعيدين عن أجواء كرة القدم".

وواصل: "الأهلي استفاد من أخطائه في الموسم الماضي، ونجح في صناعة استقرار إداري وفني ومعنوي، لذلك حصد البطولات هذا الموسم، ولذلك يجب على الزمالك أن يستفيد أيضا مما حدث في الموسم الماضي، والفريق متأخر حتى الآن في الاستعداد للموسم الجديد بعد الحصول على راحة طويلة منذ نهاية البطولة العربية، وأوسوريو تأخر في قراره ببدء الاستعداد وكان هدفه الأول خلال الفترة الماضية الحصول على مستحقاته المالية ورواتبه المتاخرة".

وأضاف: "أي مدرب أجنبي يريد الحصول على الأموال، ولو لم يحصل على مستحقاته بالتأكيد سيرحل ويتأثر الفريق فنيا، ويذهب المدرب للشكوى، ويتأثر الزمالك مجددا، الأهلي بدأ فترة الاعداد منذ أيام بينما الزمالك حتى الآن لم يبدأ التدريبات الجماعية".

وأتم: "يجب توفير حالة الهدوء والاستقرار فنيا وماليا قبل بدء فترة الاستعداد لفريق الزمالك".

عماد البناني يوجه رسالة لـ أعضاء وجماهير الزمالك

وكان الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، أكد أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسئولية لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.