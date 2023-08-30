الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

اليوم، انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات بحد أدنى 50%

تنسيق الجامعات، فيتو
تنسيق الجامعات، فيتو

تنسيق الجامعات الحكومية، أعلنت وزارة التعليم العالي انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة اليوم الأربعاء.

 

وأكدت الوزارة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من اليوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023. 

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وأكدت الوزارة أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين  في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

ويتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام) 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
 

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