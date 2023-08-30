السداد بالدولار، الإسكان تكشف حصيلة تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حصيلة تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة، وحجم الطلبات التي تلقتها من شركات ومستثمرين للحصول على الأراضي.

وقال د. وليد عباس معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط بالهيئة، إن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت طلبات لحجز والحصول على 974 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بنظام السداد بالدولار وقطع الأراضي بمساحة إجمالية مساحة 5470 فدانًا.

وأضاف، كما تلقت الوزارة 927 طلبًا من شركات ومطورين عقاريين للحصول على أراضٍ استثمارية وفقًا لآلية التخصيص بالطلب بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وذلك منذ بداية العام الجاري، والطلبات تخص 252 قطعة أرض بمساحة إجمالية حوالي 763 فدانًا بمختلف المدن الجديدة بأنشطة عمرانية وتعليمية وطبية وتجاري إداري وصناعي.

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وتضم مختلف المدن أبرزها “القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – العبور- العبور الجديدة – العاشر من رمضان – بدر – الشروق– السادات –أسيوط – بنى سويف- سوهاج – برج العرب – دمياط- قنا الجديدة”.

ووفق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص مجموعة من قطع الأراضي للسداد بالدولار وتضمنت الموافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 713 م2 لنشاط تجاري إداري بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 88.5 ألف م2 لنشاط عمراني بمدينة دمياط الجديدة، ومساحة 9.5 فدان لنشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 18 فدانًا بالحي الترفيهي بمدينة العبور لنشاط عمراني متكامل، ومساحة 1974 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة الشيخ زايد، ومساحة 1200 م2 لنشاط تجاري فندقي بمدينة 6 أكتوبر، ومساحة 28 فدانًا بنشاط عمراني مختلط شمال المرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن مطلة على طريق السويس بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 65 ألف م2 بنشاط مختلط ترفيهي إداري سياحي تجاري عمراني متكامل بمدينة العبور، ومساحة 27 فدانًا بنشاط عمراني متكامل شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، و3 قطع بمساحات 3850 م2 و2920 م2 و7313 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة السادس من أكتوبر، وقطعتي أرض بمساحة 2099 م2 و2641 م2 بنشاط تجاري إداري بمنطقة غرب الجامعات والمعاهد بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، وقطعتي أرض بمساحة 1483 م2 و3114 م2 لنشاط تجاري إداري بمركز خدمات المدينة بمدينة بدر.

و 3 قطع أراض بإجمالي مساحة 2225 م2 بنشاط تجاري إداري بالقطاع الثالث بمركز مدينة القاهرة الجديدة، وقطعتي أرض بمساحة 3905 م2 و2837 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة الشيخ زايد، وقطعتي أرض الأولى بمساحة 42 ألف م2 بنشاط جامعة خاصة بمدينة القاهرة الجديدة، والثانية بمساحة 18 فدانًا بنشاط جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مساحة 67 ألف م2 لنشاط ترفيهي تجاري ومسطحات خضراء بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 3628 م2 لنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 1710 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة القاهرة الجديدة، وقطعتي أرض بمساحة 1998 م2 و1702 م2 لنشاط تجاري إداري بالمنطقة الترفيهية بمدينة الشروق.