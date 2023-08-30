سمية الخشاب تتصدر تويتر بسبب رقصها بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

سمية الخشاب ، تصدرت الفنانة سمية الخشاب مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع التويتات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، وذلك بعد إعلان خبر طلاق الفنان أحمد سعد، وعلياء بسيوني.



وتداول رواد مواقع التواصل مجموعة من الفيديوهات الساخرة للفنانة سمية الخشاب من أعمالها الفنية، تعليقًا على خبر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.

سميه الخشاب بعد ما عرفت إن احمد سعد طلق مراته pic.twitter.com/iSBMzPltuB — Aabed. (@ahmedaabed202) August 29, 2023

يا فرحة سمية الخشاب

وتداول النشطاء خبر انفصال علياء بسيوني من أحمد سعد مصحوبًا بمقولة: "يا فرحة سمية الخشاب".



وسخر أحد نشطاء تويتر، مستشهدًا بحديث الفنان محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني من فيلم الكيف: "أحمد سعد بص يا بو كمال أنا مش فارق معايا خبر طلاق علياء وأحمد سعد أكتر ما أنا فارق معايا أوى تعليق سمية الخشاب على الخبر الشماته بتغسلني من جوة".

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ودشن رواد نشطاء تويتر هاشتاجًا بعنوان "سمية الخشاب".

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وتعليقا على خبر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني، كتبت الفنانة سمية الخشاب رسالة غامضة للجمهور مستعينة بمشهد لها من مسلسل ريا وسكينة، ونشرته عبر حسابها الشخصي على موقع إكس، تويتر سابقًا، إذ ظهرت في الفيديو وهي تقول يا لهوي! ثم تبدأ في الرقص.

وبعد دقائق معدودة، حذفت سمية الخشاب الفيديو من حسابها الشخصي على موقع إكس، وسط تفاعل كبير من الجمهور على هذه التغريدة.



طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

وأعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني، انفصالها عن الفنان أحمد سعد بعد زواج دام لمدة عامين، وذلك من خلال نشرها استوري عبر حسابها على إنستجرام، إذ كتبت: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.

وأضافت: حابة أشكر أحمد جدًّا على أصله الغير طيب ومعدنه السيئ وحابة أقول له شكرًا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي.

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وتابعت علياء بسيوني: وعشان المشوار اللي أنا ابتديته وما كنتش حابة إنه ينتهي.. شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك.