جراحة لأصابع اليد، الكويت تكشف عن حيلة ذكية للوافدين لدخول البلاد وتهددهم بهذا الإجراء

الكويت، بعد اكتشاف وضبط عدد من الوافدين المُبعدين الذين يقومون بإجراء عمليات جراحية لأصابع أيديهم في بلدانهم ومن ثم يعودون للبلاد مجدَّدًا عبر تزوير وثائق السفر، قرَّرت وزارة الداخلية الكويتية تضييق الخناق على المُحتالين من خلال عدم الاكتفاء بتبصيم المُبعدين، وإنما أخذ بصمتهم البيومترية أيضًا، وهو ما يمنع بشكل نهائي عودتهم إلى البلاد.

وأكدت مصادر أمنية مطلعة أنه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد في شأن وضع آلية للحد من منع دخول أيِّ وافد يتم إبعاده عن البلاد، ستبدأ الإدارة العامة للإبعاد، اعتبارًا من الأحد المقبل، بأخذ البصمة البيومترية لجميع الوافدين والوافدات الذين يتم إبعادهم عن البلاد، بعد تدريب العناصر الأمنية على أخذ البصمة بالشكل السليم، لإنهاء أيِّ شكل محتمل من أشكال التلاعب الذي كان يقوم به في السابق بعض المُبعدين، من خلال التحايل واستخراج جوازات مزوَّرة وإجراء عمليات تجميل في أصابع اليد لتغيير البصمة، وأحيانًا في الوجه أيضًا لتغيير الشكل، وفقًا لما تناولته صحيفة الراي الكويتية.

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جوازات سفر مباشرة

وأوضحت المصادر أن إدارة الإبعاد في سجن طلحة تقوم بإبعاد مَنْ يحملون جوازات سفر مباشرة، فيما تعمل على التنسيق مع السفارات لاستخراج وثائق للوافدين الذين لا يحملون جوازات أو إذا كانت جوازاتهم منتهية الصلاحية.

وأشارت إلى أن المسؤولين في الإدارة يعملون كخلية نحل طيلة أيام الأسبوع، لتجهيز وترحيل المُبعدين وفق مواعيد سفرهم، لا سيما أن الطاقة الاستيعابية في السجن لا تستوعب أكثر من 1500 شخص من الذكور والإناث، في حين أن الحملات الأمنية ساهمت في ازدياد الأعداد بشكل كبير.

وتأتي هذه الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للإبعاد، بالتوازي مع الحملات الأمنية المكثفة التي تُنفذها جميع قطاعات وزارة الداخلية لمحاصرة مخالفي قانون الإقامة والخارجين على القانون، حيث كشفت إحصائية رسمية، حصلت عليها «الراي»، أن إدارة الإبعاد قامت بترحيل نحو 26 ألف وافد ووافدة منذ بداية العام الجاري وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر عن إجراءات فورية بدأت وزارة الداخلية اتخاذها بعد انتشار مقطع فيديو لعدد من الوافدين من الجنسية المصرية وهم يتشاجرون في أحد الأسواق التجارية، حيث صدرت تعليمات لرجال المباحث بضبط أطراف المشاجرة كافة وإبعادهم عن البلاد.

وجدَّدت تأكيد توجيهات الوزير الخالد لتفعيل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لأيِّ خروج على القانون والتعامل بكل حزم مع كل مَنْ تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد.

أعداد المُبعدين شهريًّا

• يناير: 2886 (1502 رجال - 1384 إناث)

• فبراير: 2243 (1300 رجال - 943 إناث)

• مارس: 3275 (1844 رجال - 1431 إناث)

• أبريل: 2460 (1628 رجال - 832 إناث)

• مايو: 4054 (2443 رجال - 1611 إناث)

• يونيو: 3364 (1927 رجال - 1437 إناث)

• يوليو: 3561 (1945 رجال - 1616 إناث)

• أغسطس: 3571 (1990 رجال - 1581 إناث)