انفراجة في صفقة انضمام سوزا للأهلي، وهذا موقف ناديه جونبوك هيونداي

الأهلي، كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال جوستافو سوزا مهاجم فريق جونبوك هيونداي الكوري الجنوبي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير إن نادي جونبوك هيونداي الكوري الجنوبي موافق على رحيل سوزا إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار شوبير إلى أن الساعات القليلة القادمة سوف تشهد حسم صفقة انتقال سوزا إلى النادي الأهلي في ظل إصرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر على ضم اللاعب البرازيلي.

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كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس تعثر صفقة البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري حيث قالت إن الصفقة كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة والأهلي كانت لديه موافقة اللاعب ومؤخرا حصل على موافقة ناديه.

أضافت: بقيت الأزمة في الروماني دان بيتريسكو المدير الفني للفريق الكوري الجنوبي الذي تولى المهمة في 9 يونيو 2023 والذي رفض رحيل اللاعب تماما رغم ضغوط اللاعب البرازيلي نفسه للرحيل إلي الأهلي.

وأكدت مصادرنا داخل الأهلي، أن النادي لم يرفع المقابل المادي للصفقة كما تردد وبقي العرض الأحمر عند 600 ألف دولار فقط خاصة أن المقابل ليس أزمة الصفقة من الأساس.

أضافت المصادر أن النادي الكوري الجنوبي لديه موارد مالية كبيرة ولا يحتاج إلى زيادة سعر سوزا للموافقة على إتمام الصفقة ولو رغب في الأمر ماليا موافق علي رحيله قبل نهاية عقده في ديسمبر ومعها رحيله مجانًا.

المفاجأة في هذا الملف إن الأهلي سبق وأن حصل على موافقة رسمية من هيونداي الكوري بشأن بيع اللاعب ولكن تم التراجع عن الأمر بسبب ضغوط المدرب الروماني الجديد مما دفع الأهلي لمخاطبة النادي الكوري الجنوبي من جديد للوقوف علي أسباب تعثر الصفقة وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات في الصفقة رغم تأكيدات اللاعب أمس توقفها ولكن مصادر داخل الأهلي أكدت منذ قليل إن الأمور ما زالت معلقة.

مران الأهلي الثاني بالنمسا

من ناحية أخرى نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك ملخص لليوم الثاني لمعسكر الإعداد الخاص بالمارد الأحمر بدولة النمسا تحت الأمطار وعلقت قائلة “ أجواء شتوية رائعة والقليل من المرح في اليوم الثاني من معسكر الإعداد".

وشهد مران النادي الأهلي اليوم بمعسكر الإعداد المقام بالنمسا هطول أمطار غزيرة، ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على فيس بوك صور للاعبي المارد الأحمر بالقميص الشتوي أثناء سقوط المطر في المران.

بدأ المران بمحاضرة من جانب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، حرص خلالها على شرح بعض الأمور التي ينوي تطبيقها خلال التدريبات المقبلة.

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وشهد المران تدريبات بدنية قوية تحت قيادة كارلوس برينجر مدرب الفريق، وكذلك تيزيان أندريس أندويا مخطط الأحمال.

وخاض الفريق التدريب الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا (الساعة الحادية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة)، بينما سيكون المران المسائي في الخامسة مساءً بتوقيت النمسا (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة).

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.