روسيا تعلن تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية تقل 50 مظليا
الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية كانت محملة بمجموعات إنزال، وذلك خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود.
زوارق حربية أوكرانية محملة بمجموعات إنزال
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الزوارق الحربية الأوكرانية كانت محملة بعناصر من قوات العمليات الخاصة يصل عددهم إلى 50 فردا.
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "أن الطائرة التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت الزوارق الأوكرانية في حوالي الساعة 00:00 بتوقيت موسكو".
وقبل قليل ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن مسؤولين في الطيران المدني الروسي إن المجال الجوي المحيط بمطار فنوكوفو في موسكو أُغلق في وقت مبكر من يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).
وصدر أمر الإغلاق بعد أن قال مسؤولون إن الجيش يصد هجوما بطائرة مسيرة على مطار في مدينة بسكوف الغربية، مما ألحق أضرارا بأربع طائرات نقل عسكرية.
وقال ميخائيل فيديرنيكوف حاكم منطقة بسكوف على تلغرام إن الجيش الروسي صد هجوما بطائرة مسيرة على مطار المدينة التي تحمل الاسم نفسه وتقع في غرب روسيا.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام روسية دخانا أسود كثيفا يتصاعد فوق المطار. واستشهدت بمنشورات لسكان محليين سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار.
ونقلت وكالة رويترز عن وكالة تاس أن 4 طائرات نقل آي.أل-76 تعرضت لأضرار في هجوم الطائرة المسيرة على مطار بسكوف العسكري في غرب روسيا.
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