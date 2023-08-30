الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

الإعلان عن جوائز "الأفضل في العام" بالدوري الإنجليزي، وحضور مصري يعوض غياب صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

رابطة اللاعبين المحترفين، حصد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين، أمس الثلاثاء.

وحصل اللاعب البالغ عمره 23 عامًا على أصوات أكثر من زميليه كيفن دي بروين وجون ستونز، بالإضافة إلى لاعبي أرسنال مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا ومهاجم توتنهام هوتسبير السابق هاري كين، الذي يلعب الآن مع بايرن ميونيخ الألماني.

وتوج هالاند موسمه المذهل بتسجيله 52 هدفًا في 53 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي، مما ساهم في فوز سيتي بألقاب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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وحصل ساكا على جائزة أفضل لاعب شاب في العام لأول مرة، بعد ترشيحه للجائزة للموسم الرابع على التوالي.

كما حصلت مهاجمة أستون فيلا راشيل دالي على جائزة أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي للسيدات، بعد حصولها على لقب هدافة البطولة برصيد 22 هدفا.

وحصلت لورين جيمس لاعبة تشلسي على جائزة أفضل لاعبة شابة في العام.

 

التشكيلة المثالية لرابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي 2022-2023

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين التشكيلة المثالية للموسم والتي شهدت غياب محمد صلاح بشكل مفاجئ لجماهير ليفربول.

وتم اختيار الثلاثي الهجومي في التشكيلة المثالية، حيث تكون من هالاند وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير السابق وبوكايو ساكا لاعب أرسنال.

التشكيلة المثالية لربطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي 2022-2023
حراسة المرمى: أرون رامسديل (أرسنال).

خط الدفاع: جون ستونز  وروبين دياز (مانشستر سيتي) - كيران تريبير (نيوكاسل) - ويليام ساليبا (أرسنال).

خط الوسط: رودي وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - مارتن أوديغارد (أرسنال).

خط الهجوم: بوكايو ساكا (أرسنال) - هاري كين (توتنهام) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

 

حضور مصري يعوض غياب صلاح

ورغم غياب محمد صلاح عن التشكيلة المثالية وعن جوائز رابطة اللاعبين الإنجليزية بشكل عام، إلا أن هناك حضور مصري عوض ذلك.

المحترف المصري سام مرسي، لاعب وسط إيبسويتش تاون، دخل ضمن التشكيلة المثالية في "ليج وان" وهي المسابقة التي تعادل دوري الدرجة الثانية.

 

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