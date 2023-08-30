الأربعاء 30 أغسطس 2023
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اقتصاد

بعد حظر 4 سنوات، منصة إكس تعتزم السماح مجددًا بالإعلانات السياسية

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

منصة إكس، تعتزم منصة إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، والمعروفة سابقًا باسم تويتر، السماح مجددًا بالإعلانات السياسية، للمرة الأولى منذ حوالي أربع سنوات.

ومن المقرر أن يتم رفع الحظر الذي كان قد تم فرضه في أكتوبر 2019، في الولايات المتحدة أولًا، وفقًا لما جاء على مدونة أمس الثلاثاء.

وكان رئيس تويتر السابق جاك دورسي قد برر الحظر بالقول إن الوصول السياسي يجب اكتسابه وليس شراءه. 

وتشير الآن منصة إكس إلى إلتزام الخدمة بحرية التعبير.

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وفي الوقت نفسه، أكدت المنصة أنه سيكون هناك بعض القواعد للنشر المدفوع للرسائل السياسية.

وسيجري، على سبيل المثل، منع وضع معلومات كاذبة أو مضللة.

 

نقص السكان

 زاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اهتمامه بمواجهة نقص السكان في الولايات المتحدة خاصة والعالم عامة عبر تبرعات سخية.

وقالت تقارير حديثة إن إيلون ماسك تبرع لمشروع أبحاث الخصوبة والسكان في ولاية تكساس.

وقدم ماسك الذي أفصح عن اعتقاده بأن الانهيار السكاني قد يقضي على البشرية، مبلغ 10 ملايين دولار لمبادرة رفاهية السكان، وهو مشروع يقع في جامعة تكساس في أوستن، بحسب بلومبيرج.

ومول ماسك مؤتمر "مبادرة رفاهية السكان" لمدة يومين في أكتوبر الماضي، لكن المنظمة لم تكشف في البداية عن مشاركة الملياردير البالغ من العمر 52 عامًا في الأمر.

 

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