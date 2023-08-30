انقلاب في الجابون عقب إعلان فوز على بونجو بولاية ثالثة

انتخابات الجابون، أعلن ضباط كبار بالجيش الجابوني استيلاءهم على السلطة بعد إعلان الرئيس على بونجو فوزه بفترة ثالثة فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت أمس الثلاثاء.

وظهر الضباط على قناة (جابون 24)، وفقا لما أعلنته بعض وسائل الإعلام، وقالوا إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الجابون، وإن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة.



وكان رئيس مركز الانتخابات في الجابون إعلن فوز الرئيس علي بونجو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.



وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون أن بونجو حصل على 64.27 بالمئة من الأصوات.

وقد دُعي حوالى 850 ألف ناخب مسجل في هذا البلد الصغير الواقع وسط أفريقيا والغني بالنفط والبالغ عدد سكانه 2,3 مليون نسمة، إلى التصويت في إطار ثلاثة انتخابات: رئاسية وتشريعية وبلدية.

هذا، ووعد ألبرت أوندو أوسا بأن المعارضة "الموحدة" خلفه "ستطيح" من السلطة ببونجو وحزبه الديمقراطي الجابوني وتضع حدا لـ"عهد عائلة بونجو" التي تمسك منذ أكثر من 55 عاما بزمام السلطة.

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ويذكر أنه في أبريل الماضي أقر البرلمان الجابوني تعديلا دستوريا قلص بموجبه ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات وأنهى العمل بجولتي التصويت، ما اعتبرته المعارضة وسيلة "لتسهيل إعادة انتخاب" بونجو.

وإلى ذلك، يتمتع الحزب الديمقراطي الجابوني الذي ينتمي إليه بونجو بأغلبية كبيرة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وقد أعيد انتخاب بونجو بفارق ضئيل العام 2016 لا يتجاوز 5,500 صوت، ما دفع منافسه جان بينغ إلى اتهامه بتزوير الانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس أصيب بجلطة دماغية العام 2018 غاب على إثرها عن الظهور لأشهر، ما دفع المعارضة إلى التشكيك في قدرته على إدارة البلاد.

هذا، وعلى الرغم من معاناته المستمرة من صعوبات في الحركة، إلا أنه أجرى في الأشهر الأخيرة جولات في كل أنحاء البلاد وزيارات رسمية إلى الخارج، شملت حضور عدد من القمم.

وللعلم، تعد الجابون من أغنى الدول الأفريقية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عائدات النفط وقلة عدد السكان نسبيا. لكن وفق البنك الدولي لا يزال ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر.

ويذكر أن علي بونجو يرأس البلاد منذ 14 عاما، وقد انتُخب أول مرة العام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاما.

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