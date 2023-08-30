بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الآذان بالمساجد في مدينة نيويورك الأمريكية

الآذان للصلاة، سيتم رفع الأذان للصلاة بحرية أكبر في مدينة نيويورك الأمريكية بموجب القواعد التي أعلنها عمدة المدينة إريك آدامز أمس الثلاثاء، والتي قال إنها ينبغي أن تعزز روح الشمولية.

وقال آدامز إنه وبموجب القواعد الجديدة لن تحتاج المساجد إلى تصريح خاص لبث الآذان علنا في أيام الجمع وعند غروب الشمس خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن مكتب شؤون المجتمع التابع لإدارة الشرطة سيعمل مع المساجد لإيصال الإرشادات الجديدة والتأكد من ضبط الأجهزة المستخدمة لبث الآذان على مستويات الديسيبل المناسبة.

Advertisements

رفع الآذان للصلاة يوم الجمعة

وصرح آدامز: "لفترة طويلة، كان هناك شعور بأنه لا يسمح لمجتمعاتنا ببث الأذان للصلاة.. اليوم نقطع الروتين ونقول بكل وضوح أن المساجد ودور العبادة لها الحرية في رفع الأذان يوم الجمعة وخلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح ضروري".

وأفاد عمدة المدينة وهو محاط بالزعماء المسلمين في مؤتمر صحفي في قاعة المدينة، بأن مسلمي نيويورك لن يعيشوا في ظلال الحلم الأمريكي بينما أكون عمدة مدينة نيويورك.

الأذان للمرة الأولى في أمريكا

وفى إبريل الماضي نجحت شابة مصرية مقيمة في الولايات المتحدة فى الحصول على تصريح رسمي يسمح برفع الأذان خلال الصلوات الخمس عبر مكبرات الصوت في مساجد حي أستوريا (غربي منطقة كوينز بولاية نيويورك الأمريكية).

المصرية رنا عبد الحميد

وتقدمت الشابة رنا عبد الحميد ووالدتها منى البغدادي للجهات المختصة للحصول على تصريح يسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد حي أستوريا الذي يقيمان فيه منذ 3 عقود.





ونشرت الأم عبر حسابها على فيسبوك مجموعة من مقاطع الفيديو التي ترصد رفع مؤذنين للأذان في المدينة، وعلقت قائلة "الحمد لله حمدا طيبا اللهم أعز الإسلام والمسلمين، بعد 31 سنة في أمريكا أتمنى أسمع صوت الأذان في الشارع.. رنا اليوم استلمت الإذن بالأذان بمكبرات الصوت في المساجد لأول مرة فى أستوريا خلال شهر رمضان". وأشارت إلى أن الأذان سيرفع من قبل المؤذنين وليس رنا.