ضياء السيد: حالة برود يواجهها الأهلي بشأن أزمة لاعبيه مع المنتخب وازدواجية فيتوريا السبب

ضياء السيد، أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه من الصعب أن يخوض لاعب واحد لـ90 مباراة في موسم واحد، مشيرًا إلى أن الوصول لـ60 مواجهة في الموسم أيضا يمثل ضغطًا كبيرًا، محذرًا من الإرهاق والضغط للدوليين قبل أمم أفريقيا القادمة.

ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أقصى عدد من المباريات لأي لاعب 60 مباراة وهو رقم كبير أيضًا، أشعر بحالة برود وعدم وجود ردود أفعال بشأن تلك الأزمات، ولا أحد يخاف على اللاعبين أو المسابقات المحلية أو المنافسات القارية والدولية، ولم يخرج أي مسئول لتوضيح الأمور".

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وأضاف: "لا يوجد تحديد مواعيد البطولات، حتى البطولات المستحدثة لا أحد يعرف تفاصيل عنها، نريد تحمل المسؤولية من جانب اتحاد الكرة والرابطة، وضغط الموسم المقبل سيؤثر في جاهزية المنتخب الوطني قبل أمم أفريقيا، وهناك غياب واضح للشفافية وهي من مساوئ المنظومة الرياضية في مصر".

وأكمل: "قرار الأهلي بعدم المشاركة في البطولة العربية كان سليم 100%، وكان سيحدث للفريق أزمة كبيرة لو تلاحمت المواسم، والقرار بعدم التواجد عربيًّا كان رائعًا، ويجب أن ينسحب الأهلي من أي بطولة غير رسمية".

وزاد: "فيتوريا وراء الأزمة من البداية بعدما سمح للاعبي الزمالك في وقت سابق بمغادرة معسكر المنتخب الوطني، والآن يرفض نفس الأمر بالنسبة للأهلي، يجب أن تكون هناك معاملة بالمثل، أنا مؤيد لجميع قراراته لأن المنتخب أولًا، لكن المدرب البرتغالي وراء الأزمة حاليًّا".

وأضاف: "كنت مدربًا في منتخب مصر، وسبق حدث هذا الموسم، ورفضنا التفريط في أي لاعب لصالح أي نادٍ، والنادي الأهلي سبق وترك لاعبيه للمنتخب الأوليمبي مع شوقي غريب".

وأردف: "بيراميدز لن يتأثر كثيرًا بالضغوط وكذلك فيوتشر، لكن الأهلي هو من سيعاني في ظل كم البطولات التي سيشارك بها خلال الموسم الجديد، ولكن الغموض يحاصر مصير المسابقات المحلية في مصر قبل انطلاق الموسم المقبل".

واستطرد: "لا بدَّ من تعديل نظام الدوري في الموسم القادم، لكن سيكون الضغوط من الأندية بسبب الجوانب التسويقية، لا بدَّ أن يكون هناك تضحية، ويجب أن يخرج المسؤولين من رابطة الأندية واتحاد كرة القدم لتوضيح كافة الأمور".

وأتم: "سيكون هناك استثمار رياضي بشكل جيد مع النادي الأهلي، وهناك جلسة الأسبوع المقبل، والنادي هو المسؤول عن إعلان كافة التفاصيل، والمستثمرين من داخل مصر، وستكون هناك استفادة مالية كبيرة وفنية".

غضب في الجهاز الفني لـ الأهلي من قرار فيتوريا

تجاهل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، طلب النادي الأهلي بإعفاء لاعبيه من معسكر الفراعنة القادم استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس وذلك نظرا لارتباط الأهلي بخوض السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وضم فيتوريا رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية لمعسكر المنتخب القادم رغم طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من المعسكر.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك حالة غضب شديد من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، من قرار فيتوريا بضم رباعي الأهلي لمعسكر المنتخب الوطني القادم.

وأوضح المصدر أن كولر غاضب قرار فيتوريا خوفًا من تعرض للاعبي الأهلي للإصابة في ظل عدم مشاركتهم في المباريات منذ فترة طويلة وذلك بسبب فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون مع نهاية منافسات الموسم الماضي.

وأشار المصدر أن كولر متخوف من تعرض أي لاعب للإصابة والفريق لديه أكثر من لاعب مصاب ومرتبط بمباراة هامة ومصيرية أمام اتحاد العاصمة الجزائرية في كأس السوبر الأفريقي.

أول رد فعل من الأهلي على قرار فيتوريا

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء لن يتخذوا أي قرار في الوقت الحالي بعد قرار روي فيتوريا بضم لاعبي الفريق.

وأوضح المصدر أن الأهلي يدرس الموقف من جميع الجوانب ولكنه هناك تحفظ كبير على قرار مدرب المنتخب الوطني خاصة أن النادي لم يتأخر عن المنتخب الوطني في أي مرحلة وكان آخرها في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021 التي شارك فيها لاعبو الأهلى مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأشار المصدر أن الأهلي منزعج من قرار فيتوريا خاصة أن الفريق مرتبط بمباراة هامة في كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري ويخشى أن يتعرض أى من اللاعبين للإصابة خلال التواجد مع المنتخب.

رفض مسؤولو النادي الأهلي مقترح اتحاد الكرة بشأن السماح بضم بعض اللاعبين في مباراة إثيوبيا واستدعاء محمد عبد المنعم فقط لمباراة تونس مؤكدين تمسكهم بجميع اللاعبين من أجل مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

وأرسل اتحاد الكرة أرسل للنادي الأهلي يطلب السماح للرباعي (محمد الشناوي - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - مروان عطية) للمشاركة مع المنتخب في مباراة إثيوبيا ثم استبعاد ثلاثة منهم بعد المباراة والسماح لـ (محمد عبد المنعم) الاستمرار في المعسكر والمشاركة في مباراة تونس يوم 12 سبتمبر.

من جانبه أرسل الأهلي رفضًا قاطعًا لاتحاد الكرة لمقترح المنتخب وتمسك بإعفاء لاعبيه من معسكر المنتخب.