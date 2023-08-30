بعد سمية الخشاب، ريم البارودي تتصدر تويتر بعد طلاق أحمد سعد وعلياء، وتعليقات نارية من المتابعين

ريم البارودي، بعد تصدر سمية الخشاب تريند تويتر، بسبب تعليقها على طلاق الفنان أحمد سعد وعلياء بسيوني عارضة الأزياء، جاءت الفنانة ريم البارودي لتحتل نفس الصدارة على موقع التويتات القصيرة "إكس"، أو تويتر سابقًا.



نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دشنوا هاشتاجًا باسم "ريم البارودي"، باعتبارها كانت الضحية الأولى في حياة الفنان أحمد سعد، بعد انفصاله عنها ليتزوج بزميلتها الفنانة سمية الخشاب.



حالة من السخرية والقفشات غير المتوقعة كانت شعار نشطاء تويتر، على خبر طلاق أحمد سعد من عارضة الأزياء علياء بسيوني، حيث كتب أحدهم، قائلًا: "أحمد سعد بياخد وش القفص من الفاكهة وبعد كدا يخلع".

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وتساءل: “هل العيب في أحمد سعد ولا في التلاتة ريم البارودي وسمية الخشاب وعلياء بسيوني؟”. موضحًا: "نصيحة مني لبنات حواء: اوعى تآمني لأى حد اسمه أحمد".



وقالت متابعة: "مش مقلب ولا حاجة هو إنسان واضح جدًّا وضوح الشمس، يعني ريم البارودي لما اتجوزها وسابها فجأة وراح اتجوز سمية الخشاب واستأصلت الطحال بسببه كل دا مفرقش معاكِ في حاجة؟ أحمد سعد دا نسمع له أغنية ماشي أكتر من كدة لأ".



وغردت أخرى: "ساعات بسأل يا ترى ريم البارودي عاملة إيه دلوقتِ".



سمية الخشاب تتصدر تويتر

كانت الفنانة سمية الخشاب تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع التويتات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، وذلك بعد إعلان خبر طلاق الفنان أحمد سعد، وعلياء بسيوني.



وتداول رواد مواقع التواصل مجموعة من الفيديوهات الساخرة للفنانة سمية الخشاب من أعمالها الفنية، تعليقًا على خبر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.



يا فرحة سمية الخشاب

وتداول النشطاء خبر انفصال علياء بسيوني من أحمد سعد مصحوبًا بمقولة: "يا فرحة سمية الخشاب"



طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

وأعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني، انفصالها عن الفنان أحمد سعد بعد زواج دام لمدة عامين، وذلك من خلال نشرها استوري عبر حسابها على إنستجرام، إذ كتبت: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.



وأضافت: حابة أشكر أحمد جدًّا على أصله الغير طيب ومعدنه السيئ وحابة أقول له شكرًا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي.



تابعت علياء بسيوني: وعشان المشوار اللي أنا ابتديته وما كنتش حابة إنه ينتهي.. شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك.

