الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

يأبى أن يودعنا دون ترك بصمة، الأرصاد تعلن عودة الموجة الحارة وتنشر بيانا بدرجات الحرارة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.


ونشرت هيئة الأرصاد الجوية على حسابها التواصل الإجتماعي: " فيس بوك"، منشورًا قالت فيه إنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.


وعن توقعاتها لدرجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى، أوضحت أن تكون درجة الحرارة في الظل ٣٧ درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة ٣٩ درجة مئوية.

وعلقت هيئة الأرصاد على طقس اليوم قائلة: "ويأبى أن يودعنا دون أن يترك نفحة من نفحات فصل الصيف شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء".

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وأضافت أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة على جنوب الصعيد 44 درجة الحرارة المحسوسة  ٤٥ درجة مئوية.

حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، مائل للحرارة ليلًا.

 

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

كيفية قياس درجات الحرارة في الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطًا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهي:

١- وجود جهاز الترمومتر في صندوق خشبي ينفذ من خلاله الهواء.

٢- لا يتأثر بالرياح.

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء في حيز هوائي غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة في الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضًا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

ونوهت الأرصاد بأن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًّا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمي وتأثيره علينا.

 

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جنوب سيناء طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء فيس بوك هيئة الأرصاد الجوية القاهرة

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