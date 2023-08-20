أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة رفع الحصانة عن أحمد جلال إبراهيم.. وأول تحرك من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

الزمالك، تسلم مسئولو وزارة الشباب والرياضة رسميا، استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك التي سبق وأعلنوها مساء أمس السبت.

ويعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة القانونية في الوزارة وعدد من مستشاريه في مركز التعليم المدني بالجزيرة، لمناقشة ملف نادي الزمالك بعد استقالة المجلس.

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كشف المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق حقيقة رفع الحصانة عنه، بناء على طلب من النيابة العامة لسماع أقواله في إحدى القضايا المتعلقة بنادي الزمالك والأموال التي يتلقاها النادي الأبيض.

توج مصطفى حسين، لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات وزن 67 كجم ببطولة العالم المقامة حاليا في الأردن.

وحصد مصطفى الميدالية الذهبية بعد الفوز على بطل منتخب أرمينيا في نهائي منافسات وزن 67 كجم.

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الشباب والرياضة أن المشاورات مازالت مستمرة بشأن تحديد مستقبل نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس الزمالك مساء أمس.

وأوضحت المصادر أن الاقتراح الأقرب للتنفيذ خلال الفترة المقبلة وفقا للائحة الاسترشادية.

اختارت رابطة الأندية المحترفة محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي كأفضل لاعب وسط في هذا الموسم بتصويت الجماهير وسط منافسة قوية مع وليد الكرتي لاعب بيراميدز وحسين فيصل لاعب سموحة وسمير فكري المنتقل حديثًا من الداخلية الي المصري البورسعيدي.

حصلت فيتو على البيانات الدقيقة حول مستحقات لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سواء المتأخرة أو الجديدة، التي تؤكد بالفعل وجود أزمة مالية عنيفة داخل النادي.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، فرض شروط جديدة على الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية وما يستجد من بطولات أخرى مثل بطولة دوري السوبر الأفريقي، ولن يسمح بمشاركة أي نادي في هذه البطولات إلا بتوافر هذه الشروط.

أجرى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اتصالا هاتفيا باللاعب الدولي محمود حسن تريزيجيه، للإطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه طرابزون سبورت، أمس السبت أمام جالاتا سراي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري التركي.

انضم محمد ناجي جدو، للجهاز الفني المعاون للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، في إطار بحث الإدارة التنفيذية عن العناصر التي تضيف للفريق في ظل مشاركاته العديدة محليا وقاريا خلال الموسم الجديد.

فاز نادي آينتراخت فرانكفورت على نظيره دارمشتات بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب دوتش بانك بارك في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري الألماني الممتاز موسم 2023 - 2024.

بهذا الفوز حصد نادي آينتراخت فرانكفورت النقاط الثلاثة الأولى في الدوري الألماني ليحتل المركز السادس، بينما يحتل فريق دارمشتات المركز الـ 13.

فاز فريق وست هام على ضيفه تشيلسي 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

فاز فريق بريست على مضيفه لوهافر بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع بريست، رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتا، بعدما حقق فوزه الثاني عقب تغلبه (3-2) على لانس في الجولة السابقة، فيما تجمد رصيد لوهافر عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

أعلنت هيئة الإطفاء في ولاية ميناس جرايس البرازيلية، اليوم الأحد، عن وفاة سبعة أشخاص في حادث اصطدام حافلة وقع في وقت سابق من صباح اليوم.

وكانت الحافلة تقل جماهير فريق كورينثيانز المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد حضور مباراة أمام كروزيرو في بيلو هوريزونتي.

نجح لامين يامال نجم فريق برشلونة، في دخول التاريخ خلال مباراة فريقه أمام قادش، مساء اليوم الأحد، على ملعب مونتجويك الأولمبي، ضمن الجولة الثانية من الليجا.

وشهد تشكيل برشلونة، البدء بالجناح الشاب، صاحب الأصول المغربية، لامين يامال، لأول مرة في مسيرته مع الفريق الكتالوني.

وافق الإسباني إيمريك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانتقال إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي سانتي أونا عبر حسابه على موقع تويتر إن إيمريك لابورت نجم مانشستر سيتي وافق على الانتقال للنصر السعودي بعقد يمتد حتى عام 2026، وأن الاتفاق تم التوصل إليه بالفعل بين الناديين.. واللاعب سيحصل على راتب 25 مليون يورو في الموسم.

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