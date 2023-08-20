الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي، وست هام بـ 10 لاعبين يفوز على تشيلسي 3-1 (صور)

وست هام وتشيلسي،
وست هام وتشيلسي، فيتو

الدوري الإنجليزي، فاز فريق وست هام على ضيفه تشيلسي 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل المغربي الدولي نايف أكرد هدف وست هام في الدقيقة 7، وتعادل كارني تشوكويميكا لفريق تشيلسي في الدقيقة 29، وأضاف أنطونيو الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 53، وسجل البرازيلي الدولي لوكاس باكيتا الهدف الثالث في الدقيقة 90+5 من ضربة جزاء.

وأضاع الأرجنتيني إنز فرنانديز ضربة جزاء لفريق تشيلسي تصدى لها ألفونس أريولا حارس وست هام في الدقيقة 43.

Advertisements

وتعرض نايف أكرد للطرد في الدقيقة 67.

تشكيل وست هام ضد تشيلسي 

ألفونس أريولا - فلاديمير كوفال - كورت زوما - نايف أكرد - إيمرسون بالميري - وارد براوس - توماس سوتشيك - لوكاس باكيتا - جارود بوين - سعيد بن رحمة - مايكل أنطونيو.

وست هام وتشيلسي، فيتو

تشكيل تشيلسي أمام وست هام 

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، كونور جالاجير، بن تشيلويل، كارني تشوكويميكا.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، نيكولاس جاكسون.

وست هام وتشيلسي، فيتو
وست هام وتشيلسي، فيتو

تشيلسي يتعاقد مع لافيا 

أعلن نادي تشيلسي رسميا انضمام روميو لافيا قادما من صفوف ساوثهامبتون وأوضح تشيلسي عبر موقعه الرسمي أن لافيا وقع على عقد يربطه بالنادي لسبع سنوات مقبلة ولم يكشف تشيلسي عن قيمة الصفقة فيما ذكرت التقارير الصحفية أنها كلفته 58 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 19 عاما بدأ مسيرته في أندرلخت وانتقل منه إلى مانشستر سيتي حيث تم بيعه إلى ساوثامبتون مع إمكانية إعادة شرائه مستقبلا لكن ذلك البند لم يستغله سيتي لينتقل اللاعب إلى تشيلسي عقب هبوط ساوثامبتون إلى الدرجة الأولى.

وخاض لافيا مع ساوثامبتون 34 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله وأصبح لافيا ثامن صفقات تشيلسي الصيفية بعد كل من موسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وربروت سانشيز وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو.

وسيرتدي لافيا القميص رقم 45 مع الفريق اللندني وقال لافيا: "لا أطيق الانتظار لمقابلة زملائي الجدد وبناء تفاهم بيننا لتحقيق أشياء عظيمة".

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع وست هام 1/1 في شوط أول مثير وضربة جزاء ضائعة

تشيلسي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقة الأهلي: أنا غاوي روميو لافيا تشيلساوي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الانجليزي وست هام تشيلسي وست هام يونايتد البريميرليج

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع وست هام 1/1 في شوط أول مثير وضربة جزاء ضائعة

الدوري الإنجليزي، تشكيل وست هام يونايتد لمباراة تشيلسي

الدوري الإنجليزي، تشكيل تشيلسي في مواجهة مضيفه وست هام

تشيلسي يضم روميو لافيا لاعب ساوثامبتون

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثانية 2023، غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية وموعد إعلان النتيجة

أول تحرك من وزير الرياضة بعد وصول استقالة مجلس الزمالك رسميا

كانوا رايحين يقابلوا المحافظ، إصابة 12 في انقلاب سيارة بالمنوفية

(انتي معفنة)، مفاجأة بشأن أزمة فيديو عمر كمال وحمو بيكا

الولادة بـ 2000 جنيه، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب النساء المزيف

بعد رحيل مجلس مرتضى منصور، تفاصيل خارطة طريق مستقبل الزمالك وموعد الانتخابات الجديدة

بلغت 86 مليون جنيه، تفاصيل مستحقات لاعبي الزمالك قبل بدء فترة الإعداد

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة

Advertisements

منوعات

المزيد

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الاستخارة مكتوب 2023 كما ورد عن النبي

ما مدى لزوم الكفارة في يمين اللغو؟ الإفتاء تجيب

ما المقصود بالكرسي في آية سورة البقرة ؟

المزيد
الجريدة الرسمية