المستشار أحمد جلال إبراهيم يكشف حقيقة رفع الحصانة القضائية عنه بسبب مخالفات في نادي الزمالك

كشف المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق حقيقة رفع الحصانة عنه، بناء على طلب من النيابة العامة لسماع أقواله في إحدى القضايا المتعلقة بنادي الزمالك والأموال التي يتلقاها النادي الأبيض.

المستشار أحمد جلال إبراهيم

وكتب أحمد جلال إبراهيم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:

"فوجئت اليوم ببعض الأصدقاء يخبروني أن أحد المواقع قد تناول خبرا بأن جهة عملي القضائية مجلس الدولة قد أصدرت اليوم قرارا برفع الحصانة القضائية عني لسماع أقوالي في إحدى القضايا الخاصة بنادي الزمالك. وهو الأمر الذي أنفيه تماما. ولم يحدث أبدا.

ولا أجد له مبررا في هذا التوقيت بالذات خاصة لأنني أعمل في جهة محترمة وأن هذا الأمر فضلا عن أنه يمسني شخصيا إلا أنه للأسف فهو يمس عملي وهي جهة قضائية محترمة جدا…

والله لو كان الأمر صحيحا لقمت أنا بتأكيده. ولكنه لم يحدث أبدا.

وللمعلومة فإن الإذن بسماع الأقوال لا يتطلب رفع الحصانة وإنما يتطلب فقط إصدار إذن بذلك لي من رؤسائي لسماع الأقوال فقط وهو الأمر الذي كنت سوف أنفذه على الفور لو كان الأمر صحيحا. ولكن والله لم يحدث أبدا".

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