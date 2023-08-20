الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

بمشاركة مرموش، فرانكفورت يفوز على دارمشتات بهدف نظيف في الدوري الألماني (فيديو)

فرانكفورت، فيتو
فرانكفورت، فيتو

فاز نادي آينتراخت فرانكفورت على نظيره دارمشتات بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب دوتش بانك بارك في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري الألماني الممتاز موسم 2023 - 2024.

بهذا الفوز حصد نادي آينتراخت فرانكفورت النقاط الثلاثة الأولى في الدوري الألماني ليحتل المركز السادس، بينما يحتل فريق دارمشتات  المركز الـ 13.

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فرانفكورت، فيتو 
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فرانفكورت، فيتو 

أهداف مباراة آينتراخت فرانكفورت ودارمشتات

سجل هدف آينتراخت فرانكفورت في الشوط الأول اللاعب راندال كولو مواني في الدقيقة 40.

وتواجد عمر مرموش نجم المنتخب الوطني على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت في الشوط الأول قبل أن يشارك في الدقيقة 84 بدلا من النجم الفرنسي راندل كولو مواني.

تشكيل فرانكفورت أمام دارمشتات

وكان أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره دارمشتات في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري الألماني الممتاز.

وتواجد عمر مرموش نجم المنتخب الوطني وجناح فرانكفورت على مقاعد بدلاء فريقه، وجاء التشكيل كالتالي:

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تشكيل فرانفكورت، فيتو 
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فرانفكورت، فيتو 

وكان النجم المصري عمر مرموش، قاد فريقه الجديد آينتراخت فرانكفورت بسباعية نظيفة علي حساب لوكوموتيف لايبزيج في المباراة التي أقيمت على ملعب فريق لوكوموتيف في دور 64 من بطولة كأس ألمانيا.

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أهداف مباراة آينتراخت فرانكفورت ولوكوموتيف لايبزيج 

أحرز كولوماني الهدف الأول في الدقيقة 37 وأضاف الهدف الثاني 58 ماريو جوتزه وأحرز الثالث عن طريق مرموش في الدقيقة 66 وأضاف الرابع ايمبيبي في الدقيقة 73 ثم ضاعف النتيجة جيسك في الدقيقة 76 وعزز نفس اللاعب النتيجة بسداسية في الدقيقة 87 وفي الدقيقة 91 أضاف ايمبيبي الهدف السابع.

فرانفكورت، فيتو 

لايبزيج يفوز بالسوبر الألماني علي حساب بايرن ميونخ 

ومن ناحية أخرى حقق فريق لايبزيج الفوز بثلاثية نظيفة على حساب بايرن ميونخ في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي السوبر الألماني، وأقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري ليتوج لايبزيج بلقب كأس السوبر أولى بطولات الموسم في ألمانيا. 

 

استطاع لايبزيج منذ البداية فرض سيطرته على المباراة وخطف هدفا في الدقيقة 3 عن طريق الإسباني داني أولمو، وضاعف اللاعب النتيجة في الدقيقة 44 من تمريرة تيمو فيرنر، وفي شوط المباراة قتل أولمو اللقاء بالهاتريك في الدقيقة 68 من علامة الجزاء ليفوز لايبزيج بثلاثة أهداف دون رد.

 

 

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