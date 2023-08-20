الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

بعد رحيل مجلس مرتضى منصور، تفاصيل خارطة طريق مستقبل الزمالك وموعد الانتخابات الجديدة

مجلس الزمالك، فيتو
مجلس الزمالك، فيتو

نادي الزمالك ، كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الشباب والرياضة أن المشاورات مازالت مستمرة بشأن تحديد مستقبل نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس الزمالك مساء أمس.

وأوضحت المصادر أن الاقتراح الأقرب للتنفيذ خلال الفترة المقبلة وفقا للائحة الاسترشادية هو قيام الوزارة بتعيين لجنة ثلاثية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة للتواجد في مناصب المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لإدارة النادي حتى موعد الانتخابات المقبلة  ومؤكدا على أن الشخصية المرشحة لمنصب المدير التنفيذي عليها توافق من غالبية رموز النادي.

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انتخابات شهر ديسمبر 

وشددت المصادر على أن الانتخابات لو أقيمت لن تكون قبل شهر ديسمبر المقبل على أن تتم الدعوة لها في شهر أكتوبر حيث سيكون وقتها من حق اللجنة الثلاثية الجديدة تعيين من تراه في المناصب المختلفة داخل النادي لتسيير أمور العمل بالشكل الذي لا يتأثر فيه النادي.

تعيين لجنة ثلاثية 

وقالت المصادر:" يحق للجنة الثلاثية تعيين لجان أخرى داخل النادي لأن سلطتها وفقا للائحة سلطة مجلس الإدارة وبالتالي سيكون العمل من خلالها وذلك أسوة بما حدث في الماضي عندما تم تعيين لجنة ثلاثية وقام المدير التنفيذي وقتها بتعيين لجنة مصغرة كأنها مجلس إدارة ".

 

موعد إجراء الانتخابات 

وحول وجود مقترح بأن يتم تعيين لجنة حتى نهاية مدة المجلس الحالي وبعدها يتم إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام المقبل أسوة بجميع الأندية والاتحادات قال:" هذا الاقتراح موجود أيضا ويتم دراسة الوضع القانوني الأمثل لنادي الزمالك قبل الإعلان النهائي والرسمي عن القرارات خاصة وأن الوزارة حريصة على عدم الطعن في أي إجراء قانوني سيتم اتخاذه بشأن نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة ".

 

استقالة مجلس الزمالك 

وكان مجلس الزمالك قد أعلن تقديم استقالته مساء أمس حيث بدأت ببيان لأحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس النادي ثم توالت الاستقالات من باقي أعضاء المجلس.

 

 

 

 

 

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