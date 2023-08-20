الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

بريست يفوز على لوهافر 2-1 ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

بريست ولوهافر، فيتو
بريست ولوهافر، فيتو

فاز فريق بريست على مضيفه لوهافر بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع بريست، رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتا، بعدما حقق فوزه الثاني عقب تغلبه (3-2) على لانس في الجولة السابقة، فيما تجمد رصيد لوهافر عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

تقدم برست عن طريق رومان ديل كاستيو في الدقيقة (28)، قبل أن يدرك دالير كوزياييف، التعادل لفريق لوهافر في الدقيقة (52).

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وفي الدقيقة (56) سجل ليليان براسير الهدف الثاني لفريق بريست.

تعادل لوريان مع نيس وفوز ريمس على كليرمون

وضمن منافسات الجولة ذاتها، اليوم الأحد أيضا، تعادل لوريان مع ضيفه نيس (1-1).

وتقدم نيس عن طريق إيفان جيساند في الدقيقة 64، قبل أن يدرك لوريان التعادل عبر سيريني دوكوري في الدقيقة 77.

وفي مباراة أخرى، فاز ستاد ريمس على ضيفه كليرمون (2-0).

تقدم مارشال مونيتسي لفريق ستاد ريمس في الدقيقة 17، قبل أن يضيف محمد درامي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

نانت يخسر من ليل بمشاركة مصطفى محمد

فاز ليل على ضيفه نانت 2-0، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع ليل رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني، فيما تعرض نانت للخسارة الثانية على التوالي، ليحتل المركز السابع عشر (قبل الأخير)، في انتظار باقي نتائج الجولة.

وتقدم ليل عن طريق جوناثان دايفيد في الدقيقة 66، قبل أن يضيف آدم وناس الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأكمل ليل المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد لاعبه أليكساندرو في الدقيقة 78.

وشارك مصطفى محمد بشكل أساسي للمباراة الثانية على التوالي بعدما سجل هدفا في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي أمام تولوز في خسارة فريقه 2-1.

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مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام تولوز 2-1 بالدوري الفرنسي

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