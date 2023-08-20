الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

نجم مانشستر سيتي يوافق على الانتقال إلى النصر السعودي مقابل راتب خيالي

لاعبو مانشستر سيتي،
لاعبو مانشستر سيتي، فيتو

وافق الإسباني إيمريك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانتقال إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

إيمريك لابورت يوافق على الانتقال للنصر

وقال الإعلامي سانتي أونا عبر حسابه على موقع تويتر إن إيمريك لابورت نجم مانشستر سيتي وافق على الانتقال للنصر السعودي بعقد يمتد حتى عام 2026، وأن الاتفاق تم التوصل إليه بالفعل بين الناديين.. واللاعب سيحصل على راتب 25 مليون يورو في الموسم.

ويبلغ إيمريك لابورت من العمر 29 عامًا، ويرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد إلى 30 يونيو من عام 2025.

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وكان لابورت انتقل من أتلتيك بلباو إلى مانشستر سيتي مقابل 65 مليون يورو في عام 2018، ولعب دورًا رئيسًا في تتويج الفريق بلقبين متتاليين للدوري الإنجليزي.

 

من ناحية أخرى، كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن النصر السعودي بصدد التعاقد مع البرازيلي أوتافيو إدميلسون دا سيلفا مونتيرو أوتافيو، لاعب وسط بورتو البرتغالي.

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وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "النصر يتوصل لاتفاق شفهي مع بورتو لضم أوتافيو".

وأضاف: "الصفقة ستكلف خزينة النصر 60 مليون يورو، ستسدد على أقساط وسيطير أوتافيو إلى الرياض من أجل الخضوع للفحوصات الطبية قريبا".

يذكر أن نادي النصر قد خسر أول مباراتين له في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، أمام الاتفاق والتعاون.

ويقبع النصر في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي، بعد فشله في الحصول على أي نقطة في أول أسبوعين.

 

وألحق فريق التعاون أول خسارة بنظيره النصر السعودي على ملعبه بعد صموده لعام ونصف في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الفوز عليه مساء الجمعة (2-0)، ضمن المرحلة الثانية من المسابقة.

وكانت آخر خسارة لفريق النصر على ملعبه (أول بارك) يوم 3 من مارس 2022 أمام الغريم التقليدي الهلال (4-0) في بطولة الدوري السعودي، ولم يستطع أي فريق هزيمة النصر بعدها بما فيها طوال الموسم الماضي بدوري روشن للمحترفين.

ويعتبر هذا الفوز التاريخي الأول لفريق التعاون على النصر بملعبه بالرياض في عهد دوري المحترفين؛ حيث حقق العالمي الفوز على التعاون في كل المباريات بملعبه في الرياض بعهد دروي المحترفين باستثناء تعادل وحيد (2-2)، في موسم "2010-2011".

ونجح النصر في تحقيق 12 فوزًا متتاليًا في الدوري السعودي على ملعبه بالرياض، لتنهي مباراة أمس هذه السلسلة الإيجابية.

ورفع التعاون، عدد انتصاراته على النصر لـ6 مرات، مقابل 17 فوزًا لفريق النصر، في حين حضر التعادل 4 مرات.

ولأول مرة يخسر النصر في أغسطس في خامس مواجهة تجمع الفريقين بالدوري، بعد أن فاز النصر في 3 مواجهات، وحضر التعادل مرة وحيدة.

وحقق سكري القصيم الفوز في ثالث مواجهة تجمع الفريقين في الجولة الثانية بعد انتصاره مرتين (1-0)، موسمي "2020-2021"، "2022-2023"، على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة.

ورفع التعاون، رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما استمر النصر بلا نقاط في المركز الـ15.

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