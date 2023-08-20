الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

بلغت 86 مليون جنيه، تفاصيل مستحقات لاعبي الزمالك قبل بدء فترة الإعداد

فتوح وزيزو، الزمالك
فتوح وزيزو، الزمالك

نادي الزمالك، حصلت فيتو على البيانات الدقيقة حول مستحقات لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سواء المتأخرة أو الجديدة، التي تؤكد بالفعل وجود أزمة مالية عنيفة داخل النادي.

وكشفت المصادر أن إجمالي المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الزمالك وصلت إلى ما يقرب من 52 مليون جنيه منهم على سبيل المثال مستحقات لزيزو تقدر بـ 10 ملايين جنيه وأحمد فتوح 17 مليون جنيه ومحمد عواد 4 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر أنه مطلوب 34 مليون جنية قيمة مقدمات العقود للاعبين قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد وفقا للعقود المبرمة مع النادي وهو ما يشير إلى حاجة فريق الكرة الى 86 مليون جنيه خلال هذه الفترة كمستحقات مطلوبة للاعبين سواء المتأخرة أو الجديدة.

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وشدد المصدر على أن هناك حالة من القلق بين اللاعبين بسبب هذه المستحقات خاصة في ظل رحيل مجلس الإدارة وعدم وضوح الرؤية بخصوص من سيتولى إدارة النادي خلال الفترة المقبلة وهل سيكون قادرا على صرف هذه المستحقات لفريق الكرة أم أن الأزمة المالية ستستمر.

 

الزمالك، تسلم مسئولو وزارة الشباب والرياضة رسميا، استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك التي سبق وأعلنوها مساء أمس السبت.

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ويعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة القانونية في الوزارة وعدد من مستشاريه في مركز التعليم المدني بالجزيرة، لمناقشة ملف نادي الزمالك بعد استقالة المجلس.  

وكان مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، قال إن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الأمور عبر الخطابات الرسمية، مؤكدا أنه فور وصول استقالة مجلس الزمالك سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

وقال المصدر: "إعمالًا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي سوف يتم ترقب النادى وموقف أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم لمدة سبعة أيام  وهى المهلة المحددة قانونًا للاستمرار أو سحب الاستقالة، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ اليوم لتقديم الاستقالة وتسلميها رسميًّا إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها".

 

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