رسميا، بيراميدز يعلن ضم ناجي جدو للجهاز الفني لفريق الكرة

انضم محمد ناجي جدو، للجهاز الفني المعاون للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، في إطار بحث الإدارة التنفيذية عن العناصر التي تضيف للفريق في ظل مشاركاته العديدة محليا وقاريا خلال الموسم الجديد.

وتواجد جدو في تدريب فريق نادي بيراميدز والذي جرى اليوم الأحد، بملعب الدفاع الجوي، تحضيرا للمرحلة المقبلة التي يستعد فيها الفريق للموسم الجديد وقبل مشاركة أولى منتصف الشهر المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

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واجتمع مع الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد، وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، قبل أن ينضم للتدريبات مع الجهاز الفني.

مسيرة محمد ناجي جدو

وجدو يعتبر من أهم لاعبي كرة القدم المصرية خلال السنوات الماضية، حيث يمتلك في رصيده العديد من البطولات سواء مع الأندية أو المنتخبات.

وتوج جدو بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر عام ٢٠١٠ وتوج هدافا للبطولة برصيد ٥ أهداف، كما حقق الدوري المصري مرتين ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة.

ولعب جدو خلال مشواره مع العديد من الأندية والبداية في دمنهور ثم الاتحاد السكندري والأهلي ورحلة احتراف في هال سيتي الإنجليزي والإنتاج الحربي والمقاولون العرب والجونة قبل إعلان اعتزاله في عام ٢٠٢٠ ويبدأ بعدها مسيرته التدريبية في نادي المقاولون العرب قبل أن ينضم لجهاز باتشيكو في بيراميدز.

محمد ناجي جدو، فيتو





المقاولون يضم محمود وادي من بيراميدز

أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح ضم محمود وادي مهاجم بيراميدز لمدة موسم واحد.

ووقع محمود وادي على العقود في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن النادي أتم إجراءات استعارة اللاعب من نادي بيراميدز.

وحرصت إدارة نادي المقاولون العرب ممثلة في المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن شوقي غريب على إقامة حفل تكريم للكابتن محمد ناجي جدو مدرب الفريق بعد موافقة النادي على انتقاله للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق بيراميدز.

يأتي هذا في ظل العلاقة الطيبة بين الناديين وبعد ترحيب المقاولون العرب إدارة وجهاز فني بطلب جدو والموافقة على خطوته الجديدة.

وقال محمد ناجي جدو إنه فخور بفترة تواجده في نادي عريق المقاولون العرب والعمل تحت قيادة الكابتن شوقي غريب وأنه تعلم منه الكثير خلال فترة تواجده ضمن الجهاز موجها الشكر لإدارة النادي وللجهاز وزملائه واللاعبين متمنيًا لهم التوفيق.



وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة أن جدو من المدربين الواعدين وأدى عمله بإخلاص طوال فترة وجوده.



وفي نفس الوقت وجه الكابتن شوقي غريب الشكر لمدرب الفريق والروح التي أبداها متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

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