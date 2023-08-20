رابطة الأندية تختار نجم الأهلي أفضل لاعب وسط مهاجم في الموسم الماضي

اختارت رابطة الأندية المحترفة محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي كأفضل لاعب وسط في هذا الموسم بتصويت الجماهير وسط منافسة قوية مع وليد الكرتي لاعب بيراميدز وحسين فيصل لاعب سموحة وسمير فكري المنتقل حديثًا من الداخلية الي المصري البورسعيدي.

وساهم أفشة رفقة النادي الأهلي في التتويج ب 5 ألقاب آخرها بطولة الدوري المصري الممتاز ووصل مؤخرا إلي نصف نهائي كأس مصر منتظرا مواجهة صعبة أمام إنبي.

عودة تدريبات الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخميس القادم تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل.

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ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفرق الرياضية المنتظر إقامته يوم الأربعاء القادم في ملعب التتش بالجزيرة.

ملعب مختار التتش

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري علي تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.

عروض أليو ديانج

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لرحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق كما ذكرت بعض التقارير.

وأضاف: الأهلي لن يتعامل سوى مع العروض الرسمية وما تردد بشأن اقتراب وصول عرض خارجي لطلب شراء اللاعب يبقى أمر غير مطروح للدراسة طالما لم يتم.

وأوضح: هناك انفتاح على رحيل أليو ديانج للخارج ولكن بشرط تحقيق مكسب مالي وتسويقي لا يمكن رفضه.

كما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقرير دوري عن تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد الذي لم يحسم الأهلي حتى الآن التعاقد معه لتلبية احتياجات الجهاز الفني.