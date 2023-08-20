الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

وفاة 7 مشجعين في حادث تصادم عقب مباراة بالدوري البرازيلي (فيديو)

حافلة جماهير كورينثيانز،
حافلة جماهير كورينثيانز، فيتو

أعلنت هيئة الإطفاء في ولاية ميناس جرايس البرازيلية، اليوم الأحد، عن وفاة سبعة أشخاص في حادث اصطدام حافلة وقع في وقت سابق من صباح اليوم.

وكانت الحافلة تقل جماهير فريق كورينثيانز المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد حضور مباراة أمام كروزيرو في بيلو هوريزونتي.

ووفقا لهيئة الإطفاء، قال الركاب إن الحافلة كانت تقل 43 شخصا قبل اصطدامها وانقلابها في حدود الساعة 02:50 بالتوقيت المحلي.

وأعلنت هيئة الإطفاء إصابة 36 شخصا، حيث نُقل 27 منهم إلى المستشفى، من بينهم شخص في حالة خطيرة لكنها مستقرة.

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وقدم كورينثيانز وعدة أندية التعازي إلى أهالي الضحايا.

كما قدم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وهو مشجع كورينثيانز، تعازيه إلى أسر وأصدقاء الضحايا.

وكتب لولا في مواقع التواصل الاجتماعي: "أتمنى شفاء المصابين، والتحقيق في أسباب الحادث. نسعى للأمان وحافلات بحالة جيدة على الطرق؛ لأنه من المستحيل استعادة من فقدناهم".

نابولي يضم لاعب من الدوري البرازيلي 

أعلن نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي، رسميا، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع مدافع جديد، لتعويض رحيل الكوري الجنوبي كيم مين جاي إلى بايرن ميونخ.

وأصدر نابولي بيانا عبر موقعه الرسمي، يعلن تعاقده مع المدافع البرازيلي ناتان برناردو دي سوزا، قادما من فريق ريد بول براجانتينو البرازيلي.

وقال نابولي في بيانه: "يسر النادي إعلان ضم قلب الدفاع ناتان برناردو دي سوزا قادما من صفوف ريد بول براجانتينو في صفقة دائمة".

ولم يذكر نابولي قيمة الصفقة، حيث وقع اللاعب عقدا مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2028.

وكان ناتان قد شارك مع ريد بول براجانتينو في 88 مباراة خلال 3 مواسم، حيث سجل 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

 

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