كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة جلوب سوكر 2025 كأفضل لاعب في الشرق الأوسط

18 حجم الخط

توج الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي بجائزة جلوب سوكر 2025 كأفضل لاعب في الشرق الأوسط، في الحفل الذي يقام حاليا في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

حصد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، جائزة جلوب سوكر 2025 لأفضل نادي في العالم.

كما حصد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، جائزة جلوب سوكر لأفضل رئيس نادي في العالم.

كما حصد ديزيري دوي نجم باريس سان جيرمان جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب صاعد في العالم، وفاز زميله في الفريق، البرتغالي فيتينيا بجائزة أفضل لاعب وسط في العالم.

لابورتا أفضل رئيس نادي في الدوري الإسباني

نجح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، في اعتلاء منصة التتويج لتسلم جائزة أفضل نادي في الدوري الإسباني لعام 2025، بعدما نجح الفريق في حسم الصراع لصالحه، متفوقا على غريمه التقليدي ريال مدريد.

وجاء هذا التكريم بعد موسم تاريخي حقق فيه البارسا الثلاثية المحلية (الدوري الإسباني، وكأس الملك، والسوبر الإسباني)، مقدما كرة قدم هجومية أعادت للأذهان عصره الذهبي.

جوائز فليك ورافينيا ويامال

حصد الألماني هانز فليك جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني.

بينما حصد رافينيا جائزة أفضل لاعب، من جلوب سوكر، بينما توج لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب.

الفائزون بجوائز جلوب سوكر في الدوري الإسباني 2025

- أفضل فريق: برشلونة.

- أفضل مدرب: الألماني هانز فليك.

- أفضل تصدي: السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد.

- أفضل لاعب: البرازيلي رافينيا.

- أفضل لاعب شاب: الإسباني لامين يامال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.