الأربعاء 28 يناير 2026
أخبار مصر

"القومي للبحوث" يبحث سبل دعم الابتكار والإنتاج المعرفي

رئيس المركز القومي
رئيس المركز القومي للبحوث
عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول للعام الجاري، وذلك برئاسة الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، وبحضور المستشارين القانونيين، وإيهاب خضر أمين عام المركز وأمين المجلس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.
 

وفي مستهل الاجتماع، قدّم الدكتور ممدوح معوض التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة صدور العدد الجديد من مجلة المركز القومي للبحوث، والذي يتضمن الحصاد السنوي لإنجازات المركز خلال عام 2025، معربًا عن تطلعه لأن يكون عام 2026 امتدادًا لمسيرة النجاحات والإنجازات التي يحققها المركز، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية ويسهم في دعم خطط التنمية والنهضة العلمية.
 

تطوير منظومة البحث العلمي

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز الدور البحثي للمركز في خدمة القطاعات الوطنية المختلفة، حيث استعرض المجلس مستجدات تنفيذ الخطط البحثية والمعرفية، إلى جانب ما تم إنجازه من مشروعات بحثية مشتركة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الوطنية.

كما تناول الاجتماع متابعة الأداء البحثي وسبل دعم الابتكار والإنتاج المعرفي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وربطها باحتياجات المجتمع والصناعة.

وفي السياق ذاته، ناقش مجلس الإدارة عددًا من الملفات التنظيمية والإدارية الخاصة بأعضاء هيئة البحوث، شملت موضوعات التعيينات والترقيات والإعارات، في إطار حرص إدارة المركز على تحقيق الاستقرار الوظيفي، وتحفيز الكوادر البحثية على مواصلة العطاء والتميز العلمي.

وأكد المجلس في ختام الاجتماع على استمرار العمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المركز القومي للبحوث كأحد أهم الصروح العلمية والبحثية في مصر والمنطقة، ودعم دوره في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

