الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
18 حجم الخط

يستعد فريق نادي بيراميدز لمباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

وتقرر أن يحل نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد 1 فبراير المقبل على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات للبطولة القارية التي يحمل بيراميدز لقبها.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا الشقيقة بقيادة الحكم عبد العزيز بوه، ويعاونه حمدين ديبا المساعد الأول، وخاليدو با المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء يعقوب علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكام كوكو دجوبي من توجو، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا.

والمنسق الإعلامي إيناس مظهر من مصر، والمنسق الأمني جوسا أندريس من ناميبيا، ومنسق حقوق البث التليفزيوني عبد الرحمن العليمي من مصر.

ويحتل فريق نهضة بركان صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يمتلك نفس الرصيد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة بيراميدز ونهضة بركان موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان بيراميدز نهضة بركان نهضة بركان المغربي

مواد متعلقة

فخري لاكاي يقود تشكيل سيراميكا أمام المصري في الدوري

ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري المصري

ماجد سامي: "طول ما حكام الڤار بشر مش كمبيوتر هيستمر الفساد في التحكيم"

نجم وست هام على أعتاب العودة إلى فلامنجو خلال الميركاتو الشتوي

قائمة برشلونة لمباراة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات بطولة كأس السوبر للآنسات

فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبتروجت
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

تبدأ من 10 جرامات وحتى كيلو، محمد علي خير يكشف عن جوائز ذهب البنك الأهلي للعملاء

ظهور وجه غامض على الجبال بالبحر يثير المخاوف، ونشطاء يكشفون علاقته بالشيطان

ارتفاع 4 أنواع، أسعار الجبن اليوم مع قرب شهر رمضان المبارك

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار مواد التشطيب اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 29-1-2026

سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر: "الخلاصة في علم أصول الفقه" نافذة على علوم الشريعة

تفسير رؤيا أكل التين في المنام وعلاقته بقرب عودة شخص غائب

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية