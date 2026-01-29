موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

يستعد فريق نادي بيراميدز لمباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وتقرر أن يحل نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد 1 فبراير المقبل على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات للبطولة القارية التي يحمل بيراميدز لقبها.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا الشقيقة بقيادة الحكم عبد العزيز بوه، ويعاونه حمدين ديبا المساعد الأول، وخاليدو با المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء يعقوب علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكام كوكو دجوبي من توجو، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا.

والمنسق الإعلامي إيناس مظهر من مصر، والمنسق الأمني جوسا أندريس من ناميبيا، ومنسق حقوق البث التليفزيوني عبد الرحمن العليمي من مصر.

ويحتل فريق نهضة بركان صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يمتلك نفس الرصيد.

