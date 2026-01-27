غلق وتشميع محل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الهرم (صور)

18 حجم الخط

تمكن حي الهرم من ضبط محل دواجن شهير، لقيامه ببيع دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالجيزة.



غلق وتشميع المحل

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع المحل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بعد التأكد من عدم صلاحية الدواجن المعروضة ومخالفتها للاشتراطات الصحية.



وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والتصدي بكل حزم لأي ممارسات تهدد سلامة المواطنين.



وجرى تنفيذ الحملة تحت إشراف اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، وبمشاركة تامر جورج نائب رئيس حي الهرم لقطاع الجنوب، وأحمد عبد الهادي مدير إدارة الإشغالات بقطاع الجنوب، وعلي محمود مدير إدارة المتابعة الميدانية بقطاع الجنوب، وبمشاركة فرق العمل الميدانية المختصة.

وأكدت رئاسة حي الهرم أن الحملات الرقابية مستمرة ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس الصحة العامة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتلاعبين بسلامة الغذاء.



