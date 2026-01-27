الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غلق وتشميع محل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الهرم (صور)

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
18 حجم الخط
ads

تمكن حي الهرم من ضبط محل دواجن شهير، لقيامه ببيع دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالجيزة.
 

غلق وتشميع المحل

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع المحل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بعد التأكد من عدم صلاحية الدواجن المعروضة ومخالفتها للاشتراطات الصحية.
 

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والتصدي بكل حزم لأي ممارسات تهدد سلامة المواطنين.
 

وجرى تنفيذ الحملة تحت إشراف اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، وبمشاركة تامر جورج نائب رئيس حي الهرم لقطاع الجنوب، وأحمد عبد الهادي مدير إدارة الإشغالات بقطاع الجنوب، وعلي محمود مدير إدارة المتابعة الميدانية بقطاع الجنوب، وبمشاركة فرق العمل الميدانية المختصة.

وأكدت رئاسة حي الهرم أن الحملات الرقابية مستمرة ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس الصحة العامة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتلاعبين بسلامة الغذاء.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة الدكتورة هند عبد الحليم تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق تكثيف الحملات تكثيف الحملات الرقابية محافظ الجيزة مديرية الطب البيطرى بالجيزة مديرية الطب البيطرى وزير الغلابة نائب محافظ الجيزة

مواد متعلقة

بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالجيزة

التعليم تعلن فتح باب التقديم لوظائف مديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 الترم الأول

محافظ الجيزة يتابع أعمال توسعة ورصف طريق طراد النيل بالعياط بطول 1.5 كم

أخبار مصر اليوم: تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة.. وزيرة التضامن تفتتح مجمع رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بعين شمس..الحكومة تبحث الاستعدادات النهائية للمرحلة الثانية من حياة كريمة

ترقب لإعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتعليم تكشف الموقف

أبرز تعليمات كتيب الثانوية العامة 2026 للطلاب قبل الامتحانات

التعليم تعلن بدء توزيع كتيب تعليمات الثانوية العامة 2026

ads

الأكثر قراءة

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

حالة الطقس اليوم، تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على هذه السواحل

المهن التمثيلية تطمئن على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لجلطة مفاجئة

خروج الفنان محمود حجازي من قسم أكتوبر بعد دفع الكفالة

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

كرة اليد، منتخب مصر يفوز على نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

أول رد رسمى من مستشفى الأحرار التعليمي على ادعاءات صيدلانية بتعرضها لمضايقات

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

بعد جدل الطفلة المنتقبة، عالم أزهري يوضح حكم ارتداء الأطفال للنقاب

المزيد
الجريدة الرسمية