تقدم مجلة الأزهر لقرائها في عددها الجديد هدية علمية مميزة بعنوان "الخلاصة في علم أصول الفقه"، للعلامة الشيخ حسن حسين، أحد علماء الأزهر الشريف، المتوفى سنة 1357هـ، وهو سفر نفيس يقدّم خلاصة تجربة علمية طويلة في فهم قواعد وأصول الفقه الإسلامي.

هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر: "الخلاصة في علم أصول الفقه" نافذة على علوم الشريعة

ويحمل الكتاب تصديرًا للدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ورئيس تحرير مجلة الأزهر، ليؤكد أهمية هذا السفر في الارتقاء بالمعرفة الشرعية بين الطلاب والباحثين.

تلخيص لمحاضرات الشيخ حسن حسين التي ألقاها على طلبة كلية الشريعة بالجامعة الأزهرية

الكتاب الذي بين أيدينا يمثل مذكرة مرتبة على شكل سؤال وجواب، حيث بلغ عدد الأسئلة فيه 68 سؤالًا، وهي تلخيص لمحاضرات الشيخ حسن حسين التي ألقاها على طلبة كلية الشريعة، بهدف تمكين الطلاب من ضبط مسائل علم الأصول بطريقة يسهل عليهم تناولها وفهمها، مع تقريب نفعها العملي لهم.

ويعتبر علم أصول الفقه جسرًا بين النص والعقل، والثابت والمتغير، مستمدًا مادته من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومستعينًا بعلوم اللغة العربية، وقواعد المنطق، ومقاصد الشريعة، ليبني نسقًا معرفيًا متكاملًا يمكن الأصولي والفقيه من فهم الخطاب الشرعي فهمًا صحيحًا وتنزيله على الوقائع بشكل محكم.

علم أصول الفقه يصون العقل المسلم من الفوضى التشريعية

ويؤكد الكتاب أن علم أصول الفقه يصون العقل المسلم من الفوضى التشريعية، ويحمي الشريعة من التأويلات الخاطئة، ويظهر عمليًا أن التشريع الإسلامي ليس مجرد أوامر ونواهي صماء، بل نظام محكم له قواعده العقلية ومقاصده العليا التي تهدف إلى تحقيق مصالح العباد في الدارين.

ويخاطب الكتاب الطلاب وأهل العلم، في الأزهر الشريف وغيره من مؤسسات التعليم الشرعي، ليضع بين أيديهم خلاصة تجربة سنوات من التدريس، وقد حرص المؤلف على تبسيط صعاب هذا العلم، وتقديمه في صورة سهلة المأخذ، تمكن القارئ من التعرف على المعالم الكبرى لعلم أصول الفقه، وجعله سلمًا للارتقاء إلى مستويات أوسع، وقاعدة تنطلق منها إلى دراسة أعمق وأكثر اتقانًا.

"الخلاصة في علم أصول الفقه" ليست مجرد مذكرة أكاديمية، بل أداة معرفية متكاملة تساعد على فهم المنهج الشرعي الإسلامي بروح العصر، وتعد هدية قيمة تضيف للقراء عمقًا علميًا وروحيًا خلال شهر رمضان المبارك.

