التعليم تعلن فتح باب التقديم لوظائف مديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم اليوم لشغل وظائف مديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بمواصلة التوسع في نموذج المدارس المصرية اليابانية، ودعم الكوادر القيادية القادرة على قيادة هذا النموذج التعليمي المتميز.

افتتاح 10 مدارس جديدة وارتفاع العدد إلى 79 مدرسة

وأوضحت الوزارة أن فتح باب التقديم يأتي بالتزامن مع افتتاح 10 مدارس مصرية يابانية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027، ليصل إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية إلى 79 مدرسة، موزعة على عدد من المحافظات.

ويأتي هذا التوسع ضمن خطة الدولة لتقديم تعليم عصري يجمع بين المناهج المصرية وأنشطة التوكاتسو اليابانية، التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب، وتنمية مهاراته الحياتية، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والمسئولية.

استقطاب قيادات تربوية مؤهلة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التقديم لوظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة يستهدف استقطاب قيادات تربوية تمتلك الخبرة والكفاءة الإدارية، والقدرة على قيادة بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار وتحقق مستهدفات نموذج المدارس المصرية اليابانية.

موعد وطريقة التقديم

وأشارت الوزارة إلى أن باب التقديم مفتوح اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 27 يناير ولمدة 15 يومًا، داعية الراغبين في التقدم إلى سرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدارس المصرية اليابانية من خلال الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg.



وشددت الوزارة على أن عملية الاختيار ستتم وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن انتقاء أفضل الكفاءات التربوية والإدارية، بما يسهم في دعم التوسع المستمر للمدارس المصرية اليابانية، وتعزيز جودة العملية التعليمية وتحقيق أهداف رؤية الدولة لتطوير التعليم.



