الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم تعلن فتح باب التقديم لوظائف مديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية

المدارس اليابانية
المدارس اليابانية
18 حجم الخط
ads

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم اليوم لشغل وظائف مديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بمواصلة التوسع في نموذج المدارس المصرية اليابانية، ودعم الكوادر القيادية القادرة على قيادة هذا النموذج التعليمي المتميز. 

افتتاح 10 مدارس جديدة وارتفاع العدد إلى 79 مدرسة 

وأوضحت الوزارة أن فتح باب التقديم يأتي بالتزامن مع افتتاح 10 مدارس مصرية يابانية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027، ليصل إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية إلى 79 مدرسة، موزعة على عدد من المحافظات. 

ويأتي هذا التوسع ضمن خطة الدولة لتقديم تعليم عصري يجمع بين المناهج المصرية وأنشطة التوكاتسو اليابانية، التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب، وتنمية مهاراته الحياتية، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والمسئولية. 

استقطاب قيادات تربوية مؤهلة 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التقديم لوظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة يستهدف استقطاب قيادات تربوية تمتلك الخبرة والكفاءة الإدارية، والقدرة على قيادة بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار وتحقق مستهدفات نموذج المدارس المصرية اليابانية. 

موعد وطريقة التقديم 

وأشارت الوزارة إلى أن باب التقديم مفتوح اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 27 يناير ولمدة 15 يومًا، داعية الراغبين في التقدم إلى سرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدارس المصرية اليابانية من خلال الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg.

وشددت الوزارة على أن عملية الاختيار ستتم وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن انتقاء أفضل الكفاءات التربوية والإدارية، بما يسهم في دعم التوسع المستمر للمدارس المصرية اليابانية، وتعزيز جودة العملية التعليمية وتحقيق أهداف رؤية الدولة لتطوير التعليم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم المناهج المصرية المصرية اليابانية مدارس مصر مدارس مصرية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 الترم الأول

محافظ الجيزة يتابع أعمال توسعة ورصف طريق طراد النيل بالعياط بطول 1.5 كم

أخبار مصر اليوم: تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة.. وزيرة التضامن تفتتح مجمع رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بعين شمس..الحكومة تبحث الاستعدادات النهائية للمرحلة الثانية من حياة كريمة

ترقب لإعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتعليم تكشف الموقف

أبرز تعليمات كتيب الثانوية العامة 2026 للطلاب قبل الامتحانات

التعليم تعلن بدء توزيع كتيب تعليمات الثانوية العامة 2026

ضبط 4 أطنان مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر بمدينة 6 أكتوبر

أخبار مصر اليوم: قرار جمهوري بإنشاء جامعة ريفال سوهاج، التحفظ على عيش محمص غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بحي الهرم، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على هذه السواحل
ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

موعد مباراة غزل المحلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026

تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد إصابته بجلطة في المخ

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية