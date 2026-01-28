الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تداول 62 ألف طن بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط، فيتو
ميناء دمياط، فيتو
18 حجم الخط

​أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأربعاء عن نشاط مكثف في حركة السفن وتداول البضائع حيث استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم استقبال 5 سفن جديدة بينما غادرت 12 سفينة أخرى ليصل إجمالي السفن الموجودة على الأرصفة الى 24 سفينة وذلك في إطار الجهود المستمرة لتنظيم حركة الملاحة والنقل البحري وضمان انسيابية العمل داخل المرفأ الحيوي.

تصدير 37 ألف طن بضائع عامة ووصول شحنات ذرة وحديد

​كشف البيان الإعلامي للميناء عن وصول حركة الصادر من البضائع العامة إلى 37350 طن شملت شحنات من الجبس المعبأ واليوريا والكلينكر والمولاس والبطاطس بالإضافة إلى بضائع متنوعة أخرى وفي المقابل بلغت حركة الوارد 24601 طن تضمنت شحنات استراتيجية من الذرة والحديد والخردة والابلاكاش والقمح لتلبية احتياجات السوق المحلية والمصانع.

تداول 4300 حاوية وإنعاش أرصدة القمح بالصوامع

​سجلت حركة الحاويات تداول 2147 حاوية مكافئة للصادر و46 حاوية للوارد و2109 حاويات ترانزيت بينما وصل رصيد القمح بصوامع القطاع العام الى 55148 طنا و30841 طنا في مخازن القطاع الخاص كما تحركت 4 قطارات محملة بـ 5161 طن قمح متجهة الى صوامع شبرا وطنطا وكوم أبو راضي بالتوازي مع تسجيل 5770 حركة دخول وخروج للشاحنات عبر بوابات الميناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات السوق المحلى الصادر من البضائع العامة تلبية احتياجات السوق هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من البضائع العامة دمياط ميناء دمياط ميناء دمياط اليوم والنقل البحري حركة السفن

مواد متعلقة

هيئة ميناء دمياط تستعد للتشغيل التجريبي لمحطة الحاويات "تحيا مصر 1"

وصول ومغادرة 30 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

نشاط مكثف بميناء دمياط وتداول أكثر من 88 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

أول عملية تراكي لسفينة غاز مسال على وحدة تغويز عائمة (صور)

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

تراجع صادرات الصين من المعادن النادرة بسبب زيادة التوترات التجارية مع أمريكا

ميناء دمياط يواصل نشاطه البحري والتجاري ويُصدّر منتجات مصرية إلى أوروبا

استقبال 13 سفينة بميناء دمياط ومغادرة 11 خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

التراويح 20 ركعة و9,719 مسجدا للتهجد، الأوقاف تعلن خطة دعوية متكاملة في رمضان

المؤبد لقاتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء بالإسكندرية

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

محكمة الطفل تعاقب متهمتين بالسجن وتحيل ثالثة لدور رعاية بقضية الطالبة كارما

ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري المصري

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

مفتي الجمهورية يوضح حكم عقيقة المولود

المزيد
الجريدة الرسمية