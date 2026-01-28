تداول 62 ألف طن بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

​أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأربعاء عن نشاط مكثف في حركة السفن وتداول البضائع حيث استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم استقبال 5 سفن جديدة بينما غادرت 12 سفينة أخرى ليصل إجمالي السفن الموجودة على الأرصفة الى 24 سفينة وذلك في إطار الجهود المستمرة لتنظيم حركة الملاحة والنقل البحري وضمان انسيابية العمل داخل المرفأ الحيوي.

​تصدير 37 ألف طن بضائع عامة ووصول شحنات ذرة وحديد

​كشف البيان الإعلامي للميناء عن وصول حركة الصادر من البضائع العامة إلى 37350 طن شملت شحنات من الجبس المعبأ واليوريا والكلينكر والمولاس والبطاطس بالإضافة إلى بضائع متنوعة أخرى وفي المقابل بلغت حركة الوارد 24601 طن تضمنت شحنات استراتيجية من الذرة والحديد والخردة والابلاكاش والقمح لتلبية احتياجات السوق المحلية والمصانع.

​تداول 4300 حاوية وإنعاش أرصدة القمح بالصوامع

​سجلت حركة الحاويات تداول 2147 حاوية مكافئة للصادر و46 حاوية للوارد و2109 حاويات ترانزيت بينما وصل رصيد القمح بصوامع القطاع العام الى 55148 طنا و30841 طنا في مخازن القطاع الخاص كما تحركت 4 قطارات محملة بـ 5161 طن قمح متجهة الى صوامع شبرا وطنطا وكوم أبو راضي بالتوازي مع تسجيل 5770 حركة دخول وخروج للشاحنات عبر بوابات الميناء.

