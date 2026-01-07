هيئة ميناء دمياط تستقبل رئيس هيئة الرقابة على الصادرات لبحث تعزيز التعاون المشترك

18 حجم الخط

استقبل اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك خلال زيارته التفقدية لمعامل فرع الهيئة بميناء دمياط.

حضور قيادات الجانبين جاء اللقاء بحضور اللواء بحري أ.ح دكتور أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، والأستاذ السعيد أبو السعود رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بميناء دمياط، إلى جانب عدد من قيادات فرع الهيئة.

رئيس هيئة ميناء دمياط يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات



تعزيز التعاون وتطوير آليات الفحص

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين هيئة ميناء دمياط والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يضمن تطوير آليات الفحص والرقابة النوعية داخل الميناء، وتسريع إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع وفق اشتراطات الجودة المعتمدة، وبما يتماشى مع المعايير العالمية والدولية المطبقة في المواني الحديثة.



تطوير المعامل ودعم حركة التجارة

واستعرض المهندس عصام النجار ما يشهده فرع الهيئة بميناء دمياط من تطوير في منظومة العمل والمعامل المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الفحص، وينعكس إيجابيا على خدمة حركة التجارة.



إشادة بدور الرقابة ودعم الصادرات

ومن جانبه، أشاد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبدالله بالدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات داخل الميناء، مؤكدا حرص هيئة ميناء دمياط على استمرار دعم التعاون المشترك، بما يسهم في تحسين الخدمات اللوجستية، وتيسير حركة التجارة، وتنمية الصادرات المصرية.

